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Formato híbrido

Fiéis poderão se cadastrar para ir a missas da Festa da Penha no Convento

Celebrações acontecerão entre os dias 4 e 12 de abril, com transmissão on-line. Em cada missa será permitida a participação de 300 fiéis, previamente cadastrados
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

25 fev 2021 às 14:39

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 14:39

Convento da Penha, Vila Velha
Festa da Penha de 2021 terá formato híbrido, presencial e virtual Crédito: Ricardo Medeiros
Uma das maiores celebrações religiosas do Brasil, a Festa da Penha será realizada em formato híbrido neste ano de 2021, em decorrência das restrições causadas pela pandemia do coronavírus. A 451ª edição da festa acontecerá entre os dias 4 e 12 de abril e serão seis missas por dia, com a participação de um número restrito de fiéis e transmissão on-line.
Serão permitidas 300 pessoas por missa no Campinho do Convento da Penha, mediante agendamento prévio, cujo formato ainda será divulgado pela organização da festa. As missas das 14h, 16h e 19h30 também serão transmitidas pelas redes sociais do Convento da Penha. Além disso, em todos os dias, às 12h, será rezado o terço junto com a consagração.
As missões não poderão durar mais de uma hora e as equipes de canto, tanto de cantores quando de instrumentalistas, deverão ser compostas por, no máximo quatro pessoas. No dia do encerramento, as missas das 19h30 e das 16h não terão participação do povo e serão exclusivamente para padres, religiosos, diáconos, seminaristas e autoridades.

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As reflexões sobre Nossa Senhora vão nortear cada dia do oitavário, que é dividido por temas. São eles: no domingo (4) “Olhar de fé e esperança”; na segunda-feira (5) “Olhar comprometido com a transformação da realidade”; na terça (6) “Olhar compassivo”; na quarta (7) “Olhar de cuidado e atenção”; na quinta (8) “Olhar de conversão”; na sexta (9) “Olhar missionário”; no sábado (10) “Olhar de reencontro”; no domingo (11) “Olhar de recomeço”; e na segunda (12), dia da festa de Nossa Senhora da Penha, “Olhar de Festa e de Alegria”.

"NOSSO OBJETIVO É REALIZAR A FESTA SEM RISCO À SAÚDE DAS PESSOAS"

Em 2020, a Festa da Penha foi realizada de forma totalmente on-line, sem participação dos fiéis. Agora, porém, com a permissão para receber fiéis dentro dos protocolos de saúde, o coordenador de Pastoral da Arquidiocese de Vitória, padre Renato Criste garantiu que a intenção é celebrar sem colocar a saúde das pessoas em risco.
"Com a Graça de Deus as pessoas poderão participar este ano porém com uma limitação de presença das missas, mas por isso mesmo estendemos os horários de missas, para que mais pessoas possam se envolver e demonstrar sua devoção a Nossa Senhora da Penha. Nosso objetivo é realizar a festa sem colocar em risco a saúde e a vida das pessoas", disse.

SERVIÇO

Confira os dias e horários das missas da Festa da Penha 2021:
  • Domingo (4): 06h, 08h, 10h, 14h e 16h
  • Segunda a sexta-feira (5 a 9): 06h, 08h, 10h, 14h, 16h e 19h30.
  • Sábado (10) e domingo (11): 06h, 08h, 10h, 14h, 16h e 19h.
  • Segunda (12): 00h, 02h, 05h, 07h, 09h, 11h e 16h (encerramento).
O agendamento para comparecer à celebração deverá ser feito previamente, mas a organização ainda não divulgou como será o processo.

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