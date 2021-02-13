Faltam 50 dias para a 451ª Festa da Penha

Entardecer no Convento da Penha, no dia do encerramento da Festa da Penha de 2020 Crédito: Fernando Madeira

A sensação sobre o passar do tempo é relativa. Em tempos de quarentena, as horas e os dias parecem ganhar uma extensão maior. Longe de nossa rotina habitual, ansiosos por retomar o contato com pessoas queridas e à espera de uma solução definitiva para o coronavírus , o calendário parece evoluir mais lentamente. Mas ele continua veloz.

E eis que estamos a 50 dias da segunda Festa da Penha em período de pandemia. Parece que foi há pouco que fomos surpreendidos, faltando um mês para o evento de 2020, pelo alastrar dessa doença que mudou nosso modo de agir, interagir e viver. Mais do que isso, que vitimou tantas famílias e nos alertou em percebermos a importância das nossas ações para o bem comum.

Diante desse quadro que persiste em nossa realidade, mais uma vez não nos furtaremos em levar a mensagem do Evangelho aos nossos irmãos e irmãs devotos de Nossa Senhora das Alegrias: a 451ª edição da Festa da Penha irá acontecer entre os dias 4 e 12 de abril, privilegiando o formato virtual para que possamos atender às normas das autoridades de saúde e preservar vidas.

Nos últimos dias, nós, da Comissão Organizadora da Festa da Penha, temos nos reunido com diversos representantes para que obtenhamos orientações e apoio para o evento. Grande tem sido a receptividade de todos, aos quais queremos agradecer imensamente, mencionando aqui o Governo do Estado, a Prefeitura de Vila Velha, patrocinadores e imprensa, entre tantos outros.

Se no ano passado fomos surpreendidos faltando poucos dias para a Festa, esse ano, com antecedência, o desafio não é menor. Trabalhamos com incertezas em relação à pandemia e às atividades que podemos ou não realizar em abril. Cada passo depende da evolução ou não da doença, para definirmos o tamanho e a forma do evento que faremos. Temos decidido que não deixaremos de realizar as homenagens à nossa padroeira, a segunda edição do formato virtual e interativo já é para nós uma realidade.

Acreditamos no desejo do capixaba em manifestar seu carinho à padroeira do Estado e no sucesso do evento virtual que teve mais de 1,3 milhão de interações apenas nas redes sociais do Convento da Penha em sua primeira edição, em 2020. Fizemos e continuamos a fazer História e estamos prontos para superar esta marca, alcançando mais e mais pessoas para espalharmos mais fé, esperança e amor ao grande público.

Contamos com os devotos e devotas de Nossa Senhora da Penha. Vamos surpreendê-los e mostrar a força que tem nossa crença e nossa união.

A todos, o nosso muito obrigado! Nos vemos em breve nas plataformas digitais.