Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Artigos
  • Afinal, quais são as saídas para a revitalização do Centro de Vitória?
Igor Vitorino da Silva

Artigo de Opinião

Igor Vitorino da Silva

Afinal, quais são as saídas para a revitalização do Centro de Vitória?

Criação de repúblicas estudantis e áreas permanentes de lazer estão entre as propostas de intervenção urbana e social para tornar o bairro atrativo
Igor Vitorino da Silva

Públicado em 

10 fev 2021 às 02:00
Baia de Vitória - Centro
Baia de Vitória, no Centro da Capital Crédito: Ricardo Medeiros
O debate sobre a decadência econômica do Centro de Vitória (ES) é longo e tem mobilizado diversos atores sociais e políticos. Medidas políticas, econômicas e administrativas são tomadas, mas não são capazes de modificar as representações sociais em torno do Centro de Vitória e atrair novos investimentos econômicos e imobiliários, como sonhados por seus proponentes. O próprio deslocamento do poder administrativo, nas diversas instâncias de poder, somado aos interesses especulativos imobiliários e patrimoniais locais, impulsiona o esvaziamento econômico dessa região da cidade de Vitória.
Então, qual a solução para a reanimação econômica do Centro de Vitória? Dado o processo de crescimento de outros centros comerciais e populacionais no contexto da Região Metropolitana de Vitória e o desencontro com os interesses especulativos do capital imobiliário, resta ao Centro de Vitória uma ação intercalada entre comunidade local e poder público na configuração de novos usos e apropriação da localidade histórica. Apenas uma política de intervenção urbana e social, inscrita numa estratégia de requalificação socioeconômica, pode tornar o Centro Histórico da capital capixaba num local atrativo para outras populações.
Não discutiremos aqui as bases orçamentárias para tais propostas, mas apontaremos possibilidades para abrir novos caminhos de circulação e uso do Centro de Vitória. A criação de repúblicas estudantis, por exemplo, destinadas a estudantes universitários que chegaram às diversas instituições de ensino superior da Região Metropolitana de Vitória. As medidas políticas implicam a construção de uma grande engenharia social, haja vista os diversos interesses econômicos e financeiros que envolvem os patrimônios imobiliários mantidos vazios no Centro de Vitória.
O autor é professor de História formado pela Ufes e mestre em História pela Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Veja Também

Centro Cultural Sesc Glória reabrirá em fevereiro no Centro de Vitória

Fotojornalismo: marquises no Centro de Vitória em péssimas condições

Ifes perde Galpões do IBC, mas ganha terreno no Centro de Vitória

Outra proposta seria transformar o Centro de Vitória num grande laboratório de ensino, especialmente para as crianças e adolescentes da educação básica. A ideia reside em construir percursos e intervenções urbanas nas quais as crianças e adolescentes possam interagir e conhecer a localidade através de sua história, reconhecendo sua importância na estrutura da Região Metropolitana de Vitória. Além disso, aos finais de semanas, para atrair visitantes e turistas, as ruas do centro da capital poderiam ser preenchidas com intervenções artísticas, jogos e shows, consolidando o Centro como espaço de cultura e de aprendizagem.
Por fim, a proposta mais onerosa e estratégica, que exigiria uma intensa mobilização social de ativos e atores políticos, seria a criação de um corredor de festas e bares, ou seja, a transformação do centro antigo de Vitória numa área permanente de diversão e lazer, especializada em algum tipo de nicho comercial e/ou artístico.
De início, essas propostas podem parecer sem sentido e inviáveis; entretanto, diante de um Centro de Vitória de portas fechadas, é preciso pensar em alternativas econômicas, pois essa é a grande crise vivida pelo Centro de Vitória diante do intenso deslocamento do poder público para as fronteiras de valorização imobiliária da cidade. Ou seja, a mudança geográfica contínua do poder social, político e econômico para a Zona Norte da Ilha do Mel, onde a cidade, enquanto máquina de acumulação e especulação, se territorializa com toda força e vigor.

Veja Também

A vacinação contra a Covid-19 e seus impactos nos contratos de trabalho

BBB: ao julgar quem agrediu Lucas, devemos também refletir sobre nós mesmos

Lei Aldir Blanc revela urgência de mais políticas públicas para a Cultura

Tópicos Relacionados

Centro de Vitória Cultura Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados