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De forma gradual

Centro Cultural Sesc Glória reabrirá em fevereiro no Centro de Vitória

Por enquanto, os setores que voltam a funcionar são a biblioteca, alguns cursos e oficinas, sessões de cinema e exposições artísticas.  A princípio, o atendimento ao público de quartas a sextas-feiras, das 10h às 18h, podendo ser estendido aos sábados
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 

20 jan 2021 às 17:37

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 17:37

O Centro Cultural Sesc Glória estava com as atividades paralizadas desde o início da pandemia da Covid-19
O Centro Cultural Sesc Glória estava com as atividades paralizadas desde o início da pandemia da Covid-19 Crédito: Divulgação/Sesc
Fechado desde o início da pandemia da Covid-19com uma série de demissões de funcionários devido à queda nas receitas do Regional Espírito Santo do Serviço Social do Comércio (Sesc), o Centro Cultural Sesc Glória anunciou o retorno de suas atividades para o próximo dia 1º de fevereiro.
A movimentação, pelo menos por enquanto, abranda as dúvidas da classe cultural capixaba, que temia o encerramento em definitivo das atividades do espaço após um ano de incertezas e cortes de verbas do Sistema S por parte do governo federal.

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Em conversa com a reportagem do Divirta-se, de A Gazeta, Rita Sarmento, coordenadora de cultura do Sesc Glória, afirmou que o retorno será gradual, a princípio com atendimento ao público de quartas a sextas-feiras, das 10h às 18h, podendo ser estendido aos sábados, de acordo com a demanda de programação e as possibilidades de execução dos projetos culturais. 
Ainda de acordo com a gestora, o retorno vai obedecer todas as regras de segurança sanitária, necessárias para deter o avanço do novo coronavírus no Estado.
"Precisamos reabrir! É importante e imprescindível, pois o Sesc Glória é um centro cultural que oferece espaços para diversas atividades artísticas. Mesmo com as restrições impostas pela pandemia, poderemos programar várias ações vinculando cultura e educação para a promoção do conhecimento e do bem-estar. O retorno significa dar cor e vida ao Centro Histórico de Vitória, contribuir com o comércio e com a retomada do setor cultural", acredita. 

AOS POUCOS

Por enquanto, os setores que voltam a funcionar são a biblioteca, alguns cursos e oficinas (veja detalhes no final do texto), sessões de cinema e exposições artísticas. Questionada sobre o retorno dos espetáculos teatrais, essenciais por conta da falta de espaços para o setor na Grande Vitória, Rita Sarmento diz que ainda não há previsão. "Aguardando um momento mais apropriado."
Centro Cultural Sesc Glória
Centro Cultural Sesc Glória Crédito: Rita Benezath
A reportagem também perguntou à gerente sobre a recontratação de funcionários, especialmente técnicos das áreas de teatro e cinema. Rita também ainda não definiu um prazo. "Estamos aguardando um momento mais apropriado para contratações."
Vale lembrar que em maio do ano passado, com a pandemia já instaurada no Espírito Santo, o Regional ES do Serviço Social do Comércio demitiu colaboradores e conselheiros – sem especificar quantos e quais cargos – do Centro Cultural Sesc Glória, justificando queda na receita.
As demissões geraram repercussão nas redes sociais sobre o possível desmantelamento e fechamento do espaço. Na época, Rita já afirmara que as atividades retornariam em 2021. 

O QUE VOLTA A FUNCIONAR NO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO

  • Biblioteca: Atendimento ao público por agendamento prévio, empréstimos e devoluções de livros pelo sistema drive-thru na recepção. Divulgação e implementação da nova plataforma, i10 bibliotecas, que atenderá toda a Rede Sesc de Bibliotecas

  • Cursos e Oficinas: Abertura das inscrições para montagem de turmas de música, literatura, artes visuais e oficinas de xadrez com previsão das aulas começarem a partir de março/abril

  • Cinema:  Retomada do Projeto CineSesc Glória - exibição regular de filmes. As sessões vão ocorrer nesse primeiro momento de quartas a sextas-feiras. Mantendo espaçamento das cadeiras e aos sábados faremos sessão para família, com filmes infanto-juvenis

  • Exposição de Artes: O Centro Cultural Sesc Glória fez em 2019 sua primeira chamada internacional de trabalhos com o objetivo de mostrar a produção do Grupo de Estudos em Gravura no módulo “Exlibres”, recebendo mais de 70 trabalhos de diferentes partes do mundo, somando cerca 10 nacionalidades diferentes. A produção da mostra foi interrompida por conta da pandemia. Entretanto, os trabalhos fazem parte do acervo de artes gráficas do Sesc e estão prontos para serem mostrados para o público

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