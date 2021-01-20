Centro Cultural Sesc Glória reabrirá em fevereiro no Centro de Vitória

O Centro Cultural Sesc Glória estava com as atividades paralizadas desde o início da pandemia da Covid-19 Crédito: Divulgação/Sesc

pandemia da Covid-19, com uma série de demissões de funcionários devido à queda nas receitas do Regional Espírito Santo do Serviço Social do Comércio (Sesc), o Centro Cultural Sesc Glória anunciou o retorno de suas atividades para o próximo dia 1º de fevereiro. Fechado desde o início daanunciou o

A movimentação, pelo menos por enquanto, abranda as dúvidas da classe cultural capixaba, que temia o encerramento em definitivo das atividades do espaço após um ano de incertezas e cortes de verbas do Sistema S por parte do governo federal.

Em conversa com a reportagem do Divirta-se, de A Gazeta, Rita Sarmento, coordenadora de cultura do Sesc Glória, afirmou que o retorno será gradual, a princípio com atendimento ao público de quartas a sextas-feiras, das 10h às 18h, podendo ser estendido aos sábados, de acordo com a demanda de programação e as possibilidades de execução dos projetos culturais.

Ainda de acordo com a gestora, o retorno vai obedecer todas as regras de segurança sanitária, necessárias para deter o avanço do novo coronavírus no Estado.

"Precisamos reabrir! É importante e imprescindível, pois o Sesc Glória é um centro cultural que oferece espaços para diversas atividades artísticas. Mesmo com as restrições impostas pela pandemia, poderemos programar várias ações vinculando cultura e educação para a promoção do conhecimento e do bem-estar. O retorno significa dar cor e vida ao Centro Histórico de Vitória, contribuir com o comércio e com a retomada do setor cultural", acredita.

AOS POUCOS

Por enquanto, os setores que voltam a funcionar são a biblioteca, alguns cursos e oficinas (veja detalhes no final do texto), sessões de cinema e exposições artísticas. Questionada sobre o retorno dos espetáculos teatrais, essenciais por conta da falta de espaços para o setor na Grande Vitória, Rita Sarmento diz que ainda não há previsão. "Aguardando um momento mais apropriado."

Centro Cultural Sesc Glória Crédito: Rita Benezath

A reportagem também perguntou à gerente sobre a recontratação de funcionários, especialmente técnicos das áreas de teatro e cinema. Rita também ainda não definiu um prazo. "Estamos aguardando um momento mais apropriado para contratações."

Vale lembrar que em maio do ano passado, com a pandemia já instaurada no Espírito Santo, o Regional ES do Serviço Social do Comércio demitiu colaboradores e conselheiros – sem especificar quantos e quais cargos – do Centro Cultural Sesc Glória, justificando queda na receita.

As demissões geraram repercussão nas redes sociais sobre o possível desmantelamento e fechamento do espaço. Na época, Rita já afirmara que as atividades retornariam em 2021.

O QUE VOLTA A FUNCIONAR NO CENTRO CULTURAL SESC GLÓRIA A PARTIR DE 1º DE FEVEREIRO