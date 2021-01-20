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Leonel Ximenes

Nova chefe da Guarda de Vila Velha responde a processo por agressão

Landa Carretero, acusada de chutar o rosto de um homem imobilizado, também comanda interinamente a Secretaria de Defesa Social e Trânsito

Públicado em 

20 jan 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Landa também enfrenta um processo criminal na Justiça
Landa responde pela Segurança de Vila Velha enquanto o tenente-coronel PM Geovânio Silva Ribeiro não tomar posse Crédito: Reprodução do Instagram
A nova comandante da Guarda Municipal de Vila Velha, Landa Carretero Nunes Marques Sartori, responde a processo administrativo-disciplinar desde 6 novembro de 2019 na Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, órgão pelo qual ela também responde interinamente.
No processo, instaurado pelo então secretário Oberacy Emmerich Júnior, ela é acusada de, no dia 15 de julho daquele ano, ter dado chutes no rosto de um homem já contido por dois guardas municipais, conforme imagens de um vídeo anexado à investigação. A agressão teria ocorrido na Rua Sinval Moraes, no bairro Divino Espírito Santo, por volta das 13h.
Contrariada com o processo, Landa chegou a ingressar na Justiça com uma ação de danos morais contra a Prefeitura de Vila Velha, argumentando que houve uma suposta quebra do sigilo administrativo por parte da municipalidade.
Mas, no dia 10 de março do ano passado, o juiz Marcos Antonio Barbosa de Souza, do Juizado Especial Cível, considerou improcedente a ação e o pedido de indenização de R$ 10 mil, requerido por Landa, a título de indenização por danos morais.

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No último dia 14, Landa Carretero, na condição de subsecretária interina da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, nomeou a nova Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar da Corregedoria da Guarda Municipal canela-verde, órgão que investiga as infrações disciplinares na corporação.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Em nota enviada à coluna, a assessoria de imprensa do prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos) afirma que a agente Landa é servidora de carreira e foi conduzida ao posto de comando da Guarda Municipal por meritocracia. “Não há contra ela atos que desabonem a conduta e muito menos restrições jurídicas ou administrativas que a impeçam de exercer a função de comando”, diz a nota.
Landa Carretero fica no comando da Secretaria Municipal de Segurança de Vila Velha até a posse no cargo do tenente-coronel Geovânio Silva Ribeiro, que ainda não foi liberado pela Polícia Militar para assumir a função.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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