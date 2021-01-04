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Arnaldinho nomeia oficial da PM como secretário de Segurança de VV

Medalhista olímpico e marqueteiro que fez a sua campanha também farão parte da equipe de governo do prefeito em Vila Velha

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 14:25

Públicado em 

04 jan 2021 às 14:25
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Geovânio Silva Ribeiro
Geovânio Silva Ribeiro Crédito: Reprodução

Correção

04/01/2021 - 4:55
O título original desta coluna, publicada às 14h25 desta segunda-feira (4), era "Arnaldinho nomeia coronel da PM como secretário de Segurança de VV". Trocamos a palavra "coronel" por "oficial" porque o novo secretário na verdade é tenente-coronel. A patente também foi corrigida no texto da coluna.
O novo prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), nomeou um oficial da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) para comandar a Secretaria de Defesa Social e Trânsito de Vila Velha: Geovânio Silva Ribeiro, tenente-coronel da ativa da corporação. O novo secretário tem perfil altamente operacional, parecido com o do atual secretário estadual de Segurança Pública, o coronel da PMES Alexandre Ramalho, de quem é muito amigo. Tanto que, nos bastidores dos quartéis, é chamado por alguns, de brincadeira, de "mini-Ramalho". 
Geovânio liderou, por exemplo, a operação policial em 2019 nos morros do Moscoso e da Piedade, tomados por uma violenta disputa entre facções criminosas rivais pelo controle do tráfico de drogas na região, com tiroteios, assassinatos, casas incendiadas e famílias expulsas da comunidade.  Naquela oportunidade, ele era o comandante do 1º Batalhão da PMES, em Vitória. Antes de ser nomeado por Arnaldinho, estava comandando o Batalhão da PMES em Linhares.
Arnaldinho nomeou também outros secretários. O de Meio Ambiente será Ricardo Klippel Borgo, enquanto o de Obras, como informamos neste domingo, será o engenheiro civil Edmo Pires Martins, que era técnico na Prefeitura da Serra. O de Serviços Urbanos, como antecipado pelo próprio prefeito logo após a posse na última sexta-feira (1º), será o vereador licenciado Anadelso Pereira (Podemos).
Para o cargo de assessor especial da Secretaria de Governo, Arnaldinho nomeou o empresário, publicitário e ex-vereador Felício Correa da Costa Neto, marqueteiro responsável por sua bem-sucedida campanha eleitoral em 2020. Já o ex-jogador de vôlei de praia Fábio Luiz de Jesus Magalhães (ex-Cidadania), campeão mundial em 2005 e medalhista de prata na Olimpíada de Pequim, em 2008, foi nomeado no cargo de subsecretário municipal de Esportes.

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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