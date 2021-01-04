Arnaldinho nomeia oficial da PM como secretário de Segurança de VV

O título original desta coluna, publicada às 14h25 desta segunda-feira (4), era "Arnaldinho nomeia coronel da PM como secretário de Segurança de VV". Trocamos a palavra "coronel" por "oficial" porque o novo secretário na verdade é tenente-coronel. A patente também foi corrigida no texto da coluna.

Para o cargo de assessor especial da Secretaria de Governo, Arnaldinho nomeou o empresário, publicitário e ex-vereador Felício Correa da Costa Neto, marqueteiro responsável por sua bem-sucedida campanha eleitoral em 2020. Já o ex-jogador de vôlei de praia Fábio Luiz de Jesus Magalhães (ex-Cidadania), campeão mundial em 2005 e medalhista de prata na Olimpíada de Pequim, em 2008, foi nomeado no cargo de subsecretário municipal de Esportes.