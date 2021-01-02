Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Parceiros incansáveis"

Aliado de Arnaldinho é eleito para presidir Câmara de Vila Velha

Bruno Lorenzutti (Podemos) afirma que vereadores serão "parceiros incansáveis" da nova gestão. Ele encabeçou a única chapa que disputou a eleição para a Mesa Diretora

Publicado em 

01 jan 2021 às 21:40

Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 21:40

Sessão virtual
Bruno Lorenzutti (Podemos) foi eleito presidente da Câmara de Vila Velha Crédito: Reprodução
Aliado de Arnaldinho é eleito para presidir Câmara de Vila Velha
Aliado de primeira ordem do prefeito de Vila VelhaArnaldinho Borgo (Podemos), o vereador Bruno Lorenzutti (Podemos) foi eleito, por unanimidade, presidente da Câmara Municipal pelos próximos dois anos. Em discurso nesta sexta-feira (1º), o parlamentar teceu elogios ao chefe do Executivo e afirmou que os vereadores seriam "parceiros incansáveis" da nova gestão.
A eleição da Mesa Diretora ocorreu durante a sessão solene de posse do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores eleitos na cidade. O evento foi presencial, realizado no Centro de Convenções de Vila Velha. 
O nome de Lorenzutti já havia se consolidado entre os parlamentares e, conforme adiantado por A Gazeta, a chapa encabeçada por ele foi a única a disputar a eleição.
Com isso, após ser comandada seis vezes por Ivan Carlini, a Câmara de Vila Velha terá um novo presidente. Carlini não se reelegeu neste ano e deixa o Legislativo após 28 anos.
O presidente da Câmara tem o papel de dirigir o Legislativo, colocar projetos na pauta das sessões, promulgar as resoluções, os decretos legislativos e até leis aprovadas na Casa caso o prefeito não sancione dentro do prazo legal ou o parlamento derrube um veto do Executivo. Também tem autoridade nas questões administrativas da Casa.
O período de atuação no cargo de quem assume a presidência da Câmara é de dois anos, com possibilidade de reeleição no mesmo mandato.

NOVATOS E EXPERIENTES

A nova composição da Mesa Diretora mescla vereadores experientes e novatos. Apenas Lorenzutti e a vereadora Patrícia Crizanto (PSB), que assume a vice-presidência, são parlamentares reeleitos.
Os outros nomes são Flávio Pires (PTC) como 2º vice-presidente, Léo Pindoba (PTC) para 1º secretário, além de Devanir Ferreira (Republicanos) e Tita (PSD), que vão ocupar os cargos de 2º e 3º secretários, respectivamente. Todos eles ocupam uma cadeira de vereador na Câmara de Vila Velha pela primeira vez.
Após a eleição da Mesa, o vereador Jonimar (PSC), que volta à Casa, pediu para justificar o voto. Jonimar lembrou do pai de Bruno Lorenzutti, Antônio Lorenzutti, com quem ele dividiu o plenário em Vila Velha, na década de 90, e também foi presidente da Câmara, em 1995.
"Seu pai deixou um legado, e você honrou seu mandato. Estarei sempre ao seu lado", afirmou.
Jonimar era um dos nomes que, inicialmente, foi cotado para encabeçar outra chapa para a Mesa Diretora. O parlamentar até tentou mobilizar um grupo, fazendo contato com os vereadores, mas o nome de Lorenzutti já estava bem consolidado.

Veja Também

Arnaldinho toma posse em Vila Velha, faz afago a vereadores e critica politicagem

"PARCEIROS INCANSÁVEIS"

Em seu discurso, Bruno Lorenzutti agradeceu a cada vereador, nome por nome, pelo voto. E reforçou a necessidade de união dos parlamentares. "O presidente é só um, mas a Casa vai ser gerida de forma democrática e em conjunto", afirmou.
Ele também fez elogios ao prefeito Arnaldinho Borgo, reafirmando a parceria entre os Poderes. 
"Seremos parceiros incansáveis da sua gestão. A Câmara de Vila Velha não será dificultadora, a Câmara será facilitadora"
Bruno Lorenzutti - Presidente da Câmara de Vila Velha
Lorenzutti é o presidente do Podemos em Vila Velha, partido do prefeito. Ele e Arnaldinho são próximos e estiveram juntos na Câmara Municipal no último mandato.
No discurso de posse, o prefeito também correspondeu aos acenos da Câmara, e disse que conta com a boa vontade dos parlamentares. Logo depois, levou todos eles para "abrir" a Prefeitura de Vila Velha. 

LEIA MAIS  SOBRE POLÍTICA NO ES

Arnaldinho diz que mudou de ideia e vereador vai ser secretário em Vila Velha

Em posse, Victor Coelho diz que mandato será focado em obras e mobilidade

Vidigal diz que Serra será a maior economia do ES em dois anos

Balestrassi é empossado em Colatina de olho no desenvolvimento econômico

Euclério toma posse e promete 100 equipes de Saúde da Família em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Arnaldinho Borgo Eleições 2020
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados