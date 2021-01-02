Bruno Lorenzutti (Podemos) foi eleito presidente da Câmara de Vila Velha Crédito: Reprodução

Your browser does not support the audio element. Aliado de Arnaldinho é eleito para presidir Câmara de Vila Velha

Aliado de primeira ordem do prefeito de Vila Velha Arnaldinho Borgo (Podemos) , o vereador Bruno Lorenzutti (Podemos) foi eleito, por unanimidade, presidente da Câmara Municipal pelos próximos dois anos. Em discurso nesta sexta-feira (1º), o parlamentar teceu elogios ao chefe do Executivo e afirmou que os vereadores seriam "parceiros incansáveis" da nova gestão.

Com isso, após ser comandada seis vezes por Ivan Carlini, a Câmara de Vila Velha terá um novo presidente. Carlini não se reelegeu neste ano e deixa o Legislativo após 28 anos.

O presidente da Câmara tem o papel de dirigir o Legislativo, colocar projetos na pauta das sessões, promulgar as resoluções, os decretos legislativos e até leis aprovadas na Casa caso o prefeito não sancione dentro do prazo legal ou o parlamento derrube um veto do Executivo. Também tem autoridade nas questões administrativas da Casa.

O período de atuação no cargo de quem assume a presidência da Câmara é de dois anos, com possibilidade de reeleição no mesmo mandato.

NOVATOS E EXPERIENTES

A nova composição da Mesa Diretora mescla vereadores experientes e novatos. Apenas Lorenzutti e a vereadora Patrícia Crizanto (PSB), que assume a vice-presidência, são parlamentares reeleitos.

Os outros nomes são Flávio Pires (PTC) como 2º vice-presidente, Léo Pindoba (PTC) para 1º secretário, além de Devanir Ferreira (Republicanos) e Tita (PSD), que vão ocupar os cargos de 2º e 3º secretários, respectivamente. Todos eles ocupam uma cadeira de vereador na Câmara de Vila Velha pela primeira vez.

Após a eleição da Mesa, o vereador Jonimar (PSC), que volta à Casa, pediu para justificar o voto. Jonimar lembrou do pai de Bruno Lorenzutti, Antônio Lorenzutti, com quem ele dividiu o plenário em Vila Velha, na década de 90, e também foi presidente da Câmara, em 1995.

"Seu pai deixou um legado, e você honrou seu mandato. Estarei sempre ao seu lado", afirmou.

Jonimar era um dos nomes que, inicialmente, foi cotado para encabeçar outra chapa para a Mesa Diretora. O parlamentar até tentou mobilizar um grupo, fazendo contato com os vereadores, mas o nome de Lorenzutti já estava bem consolidado.

"PARCEIROS INCANSÁVEIS"

Em seu discurso, Bruno Lorenzutti agradeceu a cada vereador, nome por nome, pelo voto. E reforçou a necessidade de união dos parlamentares. "O presidente é só um, mas a Casa vai ser gerida de forma democrática e em conjunto", afirmou.

Ele também fez elogios ao prefeito Arnaldinho Borgo, reafirmando a parceria entre os Poderes.

"Seremos parceiros incansáveis da sua gestão. A Câmara de Vila Velha não será dificultadora, a Câmara será facilitadora" Bruno Lorenzutti - Presidente da Câmara de Vila Velha