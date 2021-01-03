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Saiba quem será o novo secretário de Obras de Vila Velha

Arnaldinho Borgo escolheu para o cargo um engenheiro civil com especialização em transportes, logística e engenharia rodoviária.

Públicado em 

03 jan 2021 às 06:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Sessão aconteceu no Centro de Convenções de Vila Velha. Logo depois, prefeito foi até a prefeitura com vereadores, onde assinou o primeiro ato, com o nome do secretariado
Prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo foi empossado nesta sexta-feira (01) Crédito: Divulgação/Assessoria
O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), já escolheu seu secretário municipal de Obras, que deverá ser anunciado nesta segunda-feira (4). O escolhido é o engenheiro civil Edmo Pires Martins. Com experiência também na iniciativa privada, ele foi assessor de Engenharia da Prefeitura da Serra.
O futuro secretário possui graduação em Engenharia Civil e pós-graduação em Gerenciamento e Operações no Corredor Centro-Leste, pela Ufes. Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em transportes e logística; engenharia rodoviária, limpeza pública e arqueação de navios. É um quadro técnico. 

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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