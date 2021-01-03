Saiba quem será o novo secretário de Obras de Vila Velha

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), já escolheu seu secretário municipal de Obras, que deverá ser anunciado nesta segunda-feira (4). O escolhido é o engenheiro civil Edmo Pires Martins. Com experiência também na iniciativa privada, ele foi assessor de Engenharia da Prefeitura da Serra.
O futuro secretário possui graduação em Engenharia Civil e pós-graduação em Gerenciamento e Operações no Corredor Centro-Leste, pela Ufes. Tem experiência na área de Engenharia Civil, com ênfase em transportes e logística; engenharia rodoviária, limpeza pública e arqueação de navios. É um quadro técnico.