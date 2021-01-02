Após recusa do Dr. Lauro, Pazolini anuncia sua secretária de Saúde

Lorenzo Pazolini, prefeito eleito de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), anunciou no início da tarde deste sábado (2) a sua secretária municipal de Saúde. Será a médica Thais Campolina Cohen Azoury, servidora efetiva da Prefeitura de Vitória. Ela é mestre em Saúde Coletiva pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), atua nas áreas de estratégia de Saúde da Família, vigilância em saúde, atenção básica e Medicina do Trabalho.

Lauro colaborou com Pazolini em dezembro, durante o período de transição. Sem aparecer, atuou como um conselheiro informal de sua equipe de transição (que não tinha, no núcleo duro, um especialista na área) para temas relacionados à saúde. Agora, mesmo não sendo secretário, o infectologista seguirá colaborando com Pazolini de outra maneira.

CONSELHO DE ENFRENTAMENTO À COVID-19

Pazolini decidiu criar um conselho municipal formado por representantes da prefeitura e por especialistas externos para discutir e definir ações de enfrentamento à Covid-19 (uma espécie de "conselho de notáveis"). Os participantes externos (representantes da academia e da sociedade civil) não serão remunerados. Lauro deve ser um dos participantes voluntários.

Na mesma esteira, o prefeito, empossado nesta sexta-feira (1º), decidiu criar outro conselho municipal no mesmo formato bipartite, com representantes da prefeitura e da sociedade, para deliberar e decidir sobre políticas públicas e projetos para a cidade de Vitória. A proposta é colocar em prática algumas das premissas destacadas por Pazolini em seu primeiro pronunciamento após a posse: participação popular, controle social e "protagonismo para os cidadãos".

OUTROS NOMES COTADOS

Citada em seu discurso de posse pela vice-prefeita, Estéfane Ferreira (Republicanos), a ex-senadora Luzia Toledo (MDB) é considerada um nome certo para ocupar uma diretoria de Turismo dentro da estrutura da Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV).

Em cargo de 2º escalão, Luzia terminará de preencher a cota do MDB na equipe de Pazolini. No 1º escalão, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana será comandada por Alex Mariano, nome avalizado pessoalmente pelo ex-deputado federal Lelo Coimbra, principal dirigente do MDB no Espírito Santo. Na última eleição municipal, o partido esteve com Pazolini desde o 1º turno.

Já na cota do PSDB, partido que apoiou Pazolini formalmente no 2º turno, a ex-vereadora Neuzinha de Oliveira mantém chances de assumir a Secretaria de Assistência Social, área com a qual se sente mais identificada. Mas esse martelo ainda não foi batido.

ACÚMULO PROVISÓRIO

Pazolini ainda não definiu os chefes de cinco secretarias: Cultura; Esportes e Lazer; Meio Ambiente; Assistência Social; Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho. Por ora, secretários já definidos em outras áreas terão que acumular pastas.