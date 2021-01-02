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Após recusa do Dr. Lauro, Pazolini anuncia sua secretária de Saúde

Por questões profissionais, o infectologista Lauro Ferreira Pinto declinou do convite para o cargo. Prefeito criará Conselho Municipal de Especialistas para definir ações de enfrentamento à Covid-19

Públicado em 

02 jan 2021 às 14:52
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Lorenzo Pazolini
Lorenzo Pazolini, prefeito eleito de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), anunciou no início da tarde deste sábado (2)  a sua secretária municipal de Saúde. Será a médica Thais Campolina Cohen Azoury, servidora efetiva da Prefeitura de Vitória. Ela é mestre em Saúde Coletiva pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), atua nas áreas de estratégia de Saúde da Família, vigilância em saúde, atenção básica e Medicina do Trabalho. 
Conforme publicamos na manhã deste sábado, Pazolini chegou a convidar para o cargo o infectologista Lauro Ferreira Pinto, professor da Emescam e uma das referências no Espírito Santo sobre a Covid-19. No entanto, ainda na manhã deste sábado, o médico e pesquisador conversou com Pazolini e, educadamente, recusou o convite, alegando motivos profissionais.
Lauro colaborou com Pazolini em dezembro, durante o período de transição. Sem aparecer, atuou como um conselheiro informal de sua equipe de transição (que não tinha, no núcleo duro, um especialista na área) para temas relacionados à saúde. Agora, mesmo não sendo secretário, o infectologista seguirá colaborando com Pazolini de outra maneira.

CONSELHO DE ENFRENTAMENTO À COVID-19

Pazolini decidiu criar um conselho municipal formado por representantes da prefeitura e por especialistas externos para discutir e definir ações de enfrentamento à Covid-19 (uma espécie de "conselho de notáveis"). Os participantes externos (representantes da academia e da sociedade civil) não serão remunerados. Lauro deve ser um dos participantes voluntários. 
Na mesma esteira, o prefeito, empossado nesta sexta-feira (1º), decidiu criar outro conselho municipal no mesmo formato bipartite, com representantes da prefeitura e da sociedade, para deliberar e decidir sobre políticas públicas e projetos para a cidade de Vitória. A proposta é colocar em prática algumas das premissas destacadas por Pazolini em seu primeiro pronunciamento após a posse: participação popular, controle social e "protagonismo para os cidadãos". 

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OUTROS NOMES COTADOS

Citada em seu discurso de posse pela vice-prefeita, Estéfane Ferreira (Republicanos), a ex-senadora Luzia Toledo (MDB) é considerada um nome certo para ocupar uma diretoria de Turismo dentro da estrutura da Companhia de Desenvolvimento de Vitória (CDV). 
Em cargo de 2º escalão, Luzia terminará de preencher a cota do MDB na equipe de Pazolini. No 1º escalão, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana será comandada por Alex Mariano, nome avalizado pessoalmente pelo ex-deputado federal Lelo Coimbra, principal dirigente do MDB no Espírito Santo. Na última eleição municipal, o partido esteve com Pazolini desde o 1º turno. 
Já na cota do PSDB, partido que apoiou Pazolini formalmente no 2º turno, a ex-vereadora Neuzinha de Oliveira mantém chances de assumir a Secretaria de Assistência Social, área com a qual se sente mais identificada. Mas esse martelo ainda não foi batido. 

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ACÚMULO PROVISÓRIO

Pazolini ainda não definiu os chefes de cinco secretarias: Cultura; Esportes  e Lazer; Meio Ambiente; Assistência Social; Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho. Por ora, secretários já definidos em outras áreas terão que acumular pastas.
A subsecretária de Comunicação, Valéria Morgado, acumulará a Secretaria de Cultura; o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura, Alex Mariano, acumulará a de Esportes e Lazer; o de Desenvolvimento da Cidade, Marcelo de Oliveira, acumulará a de Meio Ambiente; o da Fazenda, Aridelmo Teixeira (Novo), responderá pela de Assistência Social; já  o de Governo, Roberto Carneiro (Republicanos), responderá pela de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho.
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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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