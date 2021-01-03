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Os 12 mandamentos do novo governo de Sérgio Vidigal na Serra

Por meio de decreto baixado na última sexta-feira (1°), prefeito estabelece as 12 diretrizes que deverão nortear todas as suas ações de governo. Saiba quais são

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 06:00

Públicado em 

03 jan 2021 às 06:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Posse do prefeito Sérgio Vidigal na Câmara Municipal da Serra
Posse do prefeito Sérgio Vidigal na Câmara Municipal da Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Em seu retorno à Prefeitura da SerraSérgio Vidigal (PDT) definiu um conjunto de 12 diretrizes que deverão nortear todas as suas ações de governo. Serão “Os Doze Mandamentos de Vidigal”, nesse seu quarto mandato à frente do Executivo da Serra, iniciado na última sexta-feira (1º).
As 12 diretrizes gerais estão relacionadas em um dos primeiros decretos assinados pelo prefeito, publicado numa edição extraordinária do Diário Oficial do Estado na última sexta-feira (1º). Deverão ser seguidas por ele mesmo, por seus secretários e por todos os servidores municipais ao longo dos quatro anos de administração. Vão de transparência a combate a fraudes e à corrupção, passando por comportamento moral e ético, racionalização dos gastos, modernização de processos e busca permanente por resultados para a população.
Por meio do decreto, “fica instituída, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Serra, a Política de Gestão Pública, que definirá a estratégia geral que deverá nortear a gestão das instituições municipais, em consonância com os princípios constitucionais aplicáveis à administração pública”.
Conheça, abaixo, a lista completa com os “Doze Mandamentos de Vidigal”, para anotar e cobrar:
1. Gestão direcionada à produção de resultados para a sociedade;
2. Modernização dos processos e procedimentos, com ênfase na utilização de tecnologias de informação e comunicação;
3. Profissionalização da administração pública, com base no desenvolvimento de competências e aptidões técnicas;
4. Incentivo e fomento à inovação na gestão;
5. Racionalização de gastos e observância do equilíbrio fiscal;
6. Estabelecimento de parcerias com organizações do terceiro setor e da iniciativa privada;
7. Comportamento moral e ético nas relações interpessoais e com a sociedade;
8. Transparência das ações públicas;
9. Aprimoramento e fortalecimento dos mecanismos de controle interno;
10. Prevenção e combate à fraude e à corrupção;
11. Desburocratização dos procedimentos, facilitando o atendimento às demandas do cidadão;
12. Interlocução com a sociedade e ampliação dos mecanismos de acesso à informação e de promoção do controle social.

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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Nos termos do decreto baixado por Vidigal, “a Política de Gestão Pública tem por objetivo promover a prestação de serviços de forma eficiente, gerando os resultados esperados pelos cidadãos; e desenvolver as competências e os meios disponíveis para viabilizar a melhoria constante na produção destes resultados”.
Ainda de acordo com o decreto, os objetivos e as diretrizes da Política de Gestão Pública deverão ser considerados na formulação, na execução, no monitoramento e na avaliação de programas, ações e atividades de políticas públicas e no aprimoramento da gestão pública, o que inclui as políticas das áreas de pessoal, informação, suprimentos e logística, controle, fiscal, jurídica e ética pública.
Nas considerações preliminares, lemos que “a gestão pública eficiente proporciona a efetividade na prestação de serviços públicos, refletindo diretamente na qualidade de vida da sociedade. [...] Em observância ao princípio da continuidade dos serviços públicos, deverão ser adotadas boas práticas que assegurem a perenidade e o aprimoramento da gestão pública, perpassando os mandatos dos governantes”.

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COMITÊ DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO

Para assegurar a observância dos “Doze Mandamentos de Vidigal”, o prefeito constituiu o Comitê de Modernização da Gestão (CMG), que será composto por nove secretários municipais e coordenado por ele mesmo (ou, se ele assim designar, pelo coordenador de Governo, Neto Barros). Essa instância será responsável por formular o planejamento das ações da Política de Gestão Pública, bem como coordenar e avaliar a execução dessas ações.
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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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