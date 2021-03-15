Guarda Municipal prende foragido da Justiça em Vila Velha

Com Eduard, foram apreendidos pequenas quantidades de haxixe e maconha Crédito: Reprodução/Guarda Municipal

Um homem foi preso pela Guarda Municipal de Vitória na tarde desta segunda-feira (15). Eduard Gomes Ferreira, de 25 anos, era foragido do sistema prisional e estava dentro de um carro que foi abordado na descida da Terceira Ponte, já em Vila Velha . Com ele, também foram apreendidos maconha e haxixe.

Segundo o inspetor Prevedello, da Guarda Municipal da Capital, os agentes receberam a informação de que Eduard estaria dentro de um carro modelo Toyota Corolla cinza que estava constantemente fazendo o trajeto de ida e volta entre Vitória e Vila Velha.

"Por volta das 13h20, as viaturas receberam a informação de que, dentro de um Corolla cinza, estaria um indivíduo com mandado de prisão em aberto. Esse veículo começou a ser monitorado e foi avistado que ele estava tendo um deslocamento entre Vila Velha e Vitória", disse.

Quando o veículo foi identificado indo em direção a Vila Velha, os agentes começaram a fazer o acompanhamento. Próximo ao Terminal de Vila Velha, as equipes conseguiram abordar o carro e, segundo Prevedello, havia quatro ocupantes, todos com passagens pela polícia.

"Um deles estava com mandado em aberto pelos crimes de associação ao tráfico de drogas, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e posse de arma de fogo. Ele tem uma condenação de 16 anos, cumpriu cinco e estava foragido", afirmou.