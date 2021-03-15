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Prisão

Guarda Municipal prende foragido da Justiça em Vila Velha

Segundo a guarda, Eduard Gomes Ferreira estava com mandado em aberto pelos crimes de associação ao tráfico de drogas, tráfico de drogas, porte ilegal e posse de arma de fogo

Publicado em 15 de Março de 2021 às 20:14

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

15 mar 2021 às 20:14
Com Eduard, foram apreendidos pequenas quantidades de haxixe e maconha
Com Eduard, foram apreendidos pequenas quantidades de haxixe e maconha Crédito: Reprodução/Guarda Municipal
Um homem foi preso pela Guarda Municipal de Vitória na tarde desta segunda-feira (15). Eduard Gomes Ferreira, de 25 anos, era foragido do sistema prisional e estava dentro de um carro que foi abordado na descida da Terceira Ponte, já em Vila Velha. Com ele, também foram apreendidos maconha e haxixe.
Segundo o inspetor Prevedello, da Guarda Municipal da Capital, os agentes receberam a informação de que Eduard estaria dentro de um carro modelo Toyota Corolla cinza que estava constantemente fazendo o trajeto de ida e volta entre Vitória e Vila Velha. 
"Por volta das 13h20, as viaturas receberam a informação de que, dentro de um Corolla cinza, estaria um indivíduo com mandado de prisão em aberto. Esse veículo começou a ser monitorado e foi avistado que ele estava tendo um deslocamento entre Vila Velha e Vitória", disse.

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Quando o veículo foi identificado indo em direção a Vila Velha, os agentes começaram a fazer o acompanhamento. Próximo ao Terminal de Vila Velha, as equipes conseguiram abordar o carro e, segundo Prevedello, havia quatro ocupantes, todos com passagens pela polícia.
"Um deles estava com mandado em aberto pelos crimes de associação ao tráfico de drogas, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e posse de arma de fogo. Ele tem uma condenação de 16 anos, cumpriu cinco e estava foragido", afirmou.
A Secretaria de Justiça do Estado (Sejus) informou que Eduard estava foragido da penitenciária semiaberta de Cariacica desde cinco de janeiro deste ano, quando não retornou após o expediente de trabalho. De acordo com Prevedello, ele foi levado para a Delegacia Regional de Vitória e os outros três ocupantes do carro foram liberados.

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