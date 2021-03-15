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Bairro Jesus de Nazareth

Vídeo: polícia cerca morro em Vitória após confronto entre PMs e suspeitos

Policiais realizavam patrulhamento no local no fim da manhã desta segunda-feira (15) e avistaram um grupo armado, que abriu fogo contra os militares. Houve tiroteio e o Notaer foi acionado para uso de helicóptero nas buscas pelos criminosos, que fugiram

Publicado em 15 de Março de 2021 às 13:08

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

15 mar 2021 às 13:08
Vitória
Com armas pesadas em punho, os militares vasculharam a região da capital capixaba Crédito: Vitor Jubini
Um confronto entre suspeitos e policiais militares foi registrado no fim da manhã desta segunda-feira (15) no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória. Devido à ação policial no alto do morro, muitas viaturas foram posicionadas nos acessos ao local, inclusive na região do entroncamento da Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes (Beira-Mar) com a Leitão da Silva, próximo à escadaria que leva as partes mais elevadas da comunidade.

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Segundo informações apuradas pela reportagem da TV Gazeta, policiais da Companhia Independente de Missões Especiais, o antigo BME, foram acionados para apoiar as equipes que subiram na ação policiais. O helicóptero do Notaer deu apoio para as equipes em solo. Em contrapartida, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas usavam foguetes para alertar sobre a presença das forças policiais no local.

VEJA VÍDEO

Polícia Militar explicou, em nota, que policiais que faziam o patrulhamento no bairro Jesus de Nazareth se depararam com homens armados. "O grupo abriu fogo contra os militares, que revidaram a injusta agressão", sendo que os suspeitos conseguiram fugir.
No intuito de deter os fugitivos, o bairro foi cercado e o Notaer acionado, entretanto nenhum envolvido foi detido até o momento. A incursão, porém, apreendeu um revólver calibre 38 com seis munições intactas, 64 pedras de crack, duas buchas de maconha, um radiocomunicador, duas munições calibre 9 mm e também R$ 92,65 em espécie. Todo material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Vitória.
Assustados, moradores registraram imagens do helicóptero sobrevoando Jesus de Nazareth. Em vários momentos a aeronave se aproximava bastante das casas e prédios. 
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

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