Homem morre e menina é baleada em troca de tiros em Vitória

Um homem de 29 anos morreu durante uma troca de tiros no bairro Nova Palestina, em Vitória, na tarde deste domingo (14). Uma menina de 13 anos também foi atingida na perna, mas foi socorrida para o Hospital Infantil de Vitória e passa bem.
Testemunhas afirmaram que quatro pessoas estavam discutindo em uma rua do bairro, quando começaram a trocar tiros. Um homem foi atingido e morreu no local. Já a jovem foi atingida na coxa e teve de ser socorrida para o hospital, mas, segundo o irmão da adolescente, ela passa bem.
A Polícia Civil esteve no local para recolher o corpo da vítima. A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar, que informou que foi acionada via Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) para atender a uma ocorrência de troca de tiros com um óbito em São Pedro. A corporação informou apenas que uma equipe foi até o local.