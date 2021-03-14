Homem morre e menina é baleada em troca de tiros em Vitória

Menina de 14 anos teve de ser socorrida para o hospital, mas, segundo o irmão, ela passa bem

Testemunhas afirmaram que quatro pessoas estavam discutindo em uma rua do bairro, quando começaram a trocar tiros. Um homem foi atingido e morreu no local. Já a jovem foi atingida na coxa e teve de ser socorrida para o hospital, mas, segundo o irmão da adolescente, ela passa bem.