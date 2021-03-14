Jovem procurado por tráfico é preso em Jardim da Penha

Ação da Guarda Municipal de Vitória prendeu um jovem de 18 anos com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas Crédito: Assessoria de comunicação/PMV

Um jovem de 18 anos com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas desde janeiro foi preso, na manhã deste domingo (14), nas imediações da Rua da Lama, no bairro Jardim da Penha, em Vitória.

Acompanhado de outros dois rapazes, ele foi abordado pela Guarda Municipal da Capital, por volta das 07h50. “Vimos um jovem em atitude suspeita e realizamos a abordagem. Logo verificamos, junto ao Ciodes, que havia um mandado de prisão em aberto por tráfico de entorpecentes”, explicou o inspetor da Guarda, Marcelo Bessa.

Os dois homens foram liberados no local e a Guarda levou o detido para a 1ª Delegacia Regional de Vitória. Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está em andamento e "somente após a finalização das oitivas da ocorrência" terão informações sobre os procedimentos que serão tomados pelo delegado plantonista.