Crime

Suspeitos tentam assaltar bar em Guarapari e são mortos por um cliente

Testemunhas afirmaram que dois homens se passaram por clientes, um deles foi até o balcão pedir uma bebida e anunciou o assalto. Um dos clientes que estavam no bar viu a cena e atirou contra os suspeitos

Publicado em 12 de Março de 2021 às 23:36

Tiago Felix

Dois homens foram mortos a tiros em um bar de Guarapari Crédito: Tiago Félix
Dois homens foram mortos a tiros em uma distribuidora de bebidas do bairro Muquiçaba, em Guarapari, na noite desta sexta-feira (12). Testemunhas afirmaram que os suspeitos tentaram assaltar o estabelecimento, mas um cliente reagiu e atirou contra os dois. 
Uma funcionária que trabalha no local contou que um deles foi até o balcão para pedir um energético. Quando ela se virou para entregar a bebida, eles anunciaram o assalto, apontando uma arma para sua cabeça.
Neste momento, segundo a testemunha, um dos clientes que estavam no bar viu a cena e atirou contra os suspeitos. Eles morreram no local. A Polícia Militar foi até o estabelecimento e a Polícia Civil foi acionada.

