Vigilante reage a assalto em ponto de ônibus e mata suspeito na Serra

Ao lado do corpo de Pedro Henrique Rosa Vilela de Souza, haviam ao menos cinco aparelhos celulares Crédito: Divulgação

Parque da Cidade, no bairro Jardim Limoeiro, na TV Gazeta, por volta das 6 horas da manhã um homem deixou a esposa em um ponto de ônibus, sendo que no local estavam outras duas mulheres. Um assaltante foi morto a tiros por um vigilante na Avenida Norte Sul, nas proximidades do, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra , na manhã desta sexta-feira (12). Segundo informações apuradas pela reportagem da, por volta das 6 horas da manhã um homem deixou a esposa em um ponto de ônibus, sendo que no local estavam outras duas mulheres.

Ao fazer o retorno para voltar em direção ao bairro Laranjeiras, o vigilante percebeu que um jovem em uma moto se aproximou de onde estavam as mulheres e apontou uma arma na direção delas. Rapidamente ele voltou ao ponto de ônibus, sacou uma pistola e atirou contra o suspeito, que revidou.

Pedro Henrique Rosa Vilela de Souza, de 20 anos, que tentava assaltar as pessoas que estavam aguardando pela condução, acabou morrendo. O jovem é de Na troca de tiros, o jovem identificado como, que tentava assaltar as pessoas que estavam aguardando pela condução, acabou morrendo. O jovem é de Fundão e a moto usada na ação pertencia a ele, segundo informações repassadas por militares que foram ao local

Polícia Militar confirmou a ocorrência, e disse, em nota, que foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio por arma de fogo no bairro Jardim Limoeiro no final da madrugada desta sexta-feira (12). No local, havia um homem em óbito, uma motocicleta preta, uma pistola com duas munições intactas e um revólver com seis munições deflagradas.

"Outra pessoa foi atingida pelos disparos e foi socorrida pelo Samu ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Na unidade, os militares entraram em contato com a vítima, que informou ser vigilante. Ele estaria no ponto de ônibus quando o suspeito chegou ao local, sacou a arma e anunciou um assalto. A vítima reagiu, também sacou a arma e houve um confronto entre os dois", complementou a assessoria da PM.

Ainda de acordo com a PM, "durante o atendimento da ocorrência, os militares identificaram que a placa da motocicleta estava alterada, mas não havia restrição de furto/roubo".

Ao lado do corpo de Pedro Henrique haviam pelo menos cinco aparelhos celulares, mas a Polícia Militar não informou se os telefones pertenciam às mulheres ou eram provenientes de outros roubos. Já o companheiro de uma das mulheres assaltadas se feriu na região das nádegas. A área onde ocorreu o crime foi isolada pela Polícia Militar e Polícia Civil para o trabalho da perícia. Já as mulheres não se feriram.

FICHA CRIMINAL

Apesar da pouca idade, Pedro Henrique Rosa Vilela de Souza já possui passagens pela polícia. No site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) constam dois termos circunstanciados na Vara de Fundão, sendo um de 2019 e outro de 2020. Além disso, no ano passado, ele também foi preso por tráfico de drogas.

O jovem chegou em uma moto com placa de Fundão para assaltar as vítimas, mas acabou surpreendido com a reação do marido de uma delas Crédito: DIvulgação