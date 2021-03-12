Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Carapebus

Motorista de aplicativo é assaltado por homens armados na Serra

Suspeitos chegaram a apontar duas armas contra a cabeça e a costela do motorista; após perseguição, a Polícia Militar conseguiu recuperar o veículo

Publicado em 11 de Março de 2021 às 23:41

Tiago Felix

Tiago Felix

Publicado em 

11 mar 2021 às 23:41
Com os três detidos, a polícia apreendeu armas, celulares e dinheiro
Com os três detidos, a polícia apreendeu armas, celulares e dinheiro Crédito: Divulgação/PMES
Um motorista de aplicativo de 27 anos foi assaltado no bairro Carapebus, na Serra, na noite desta quinta-feira (11). Ele foi abordado por quatro homens que chegaram a apontar armas contra sua cabeça e sua costela. Os suspeitos roubaram o veículo, mas após uma perseguição, a Polícia Militar conseguiu recuperar o carro. Três suspeitos foram detidos, porém um deles conseguiu fugir. A polícia ainda apreendeu duas armas com os suspeitos.
O motorista, que preferiu não se identificar, afirmou que uma mulher pediu a corrida e, quando ele chegou ao destino, quatro rapazes o estavam esperando. Ele disse que não desconfiou, uma vez que, segundo ele, esse tipo de situação é normal. Durante o trajeto, porém, os suspeitos anunciaram o assalto.
"Geralmente, a gente recebe chamada de mãe pedindo pra filho, namorado chamando pra namorada… então eu não desconfiei e fui buscar, eram quatro rapazes. Entraram no carro e disseram que iam pra casa se arrumar pra ir pra uma festa. Chegando na rua do destino, eu estava procurando qual seria a residência, foi quando eu senti colocarem uma arma na minha costela e outra na minha cabeça e falaram ‘é assalto, levanta a mão’. Eu levantei as mãos e passei todo o dinheiro pra eles", disse.

Veja Também

Suspeito de matar jovem com tiros de metralhadora é preso em Vila Velha

Ele contou que, além da ocupação de motorista de aplicativo, estuda para concurso e que quando foi se levantar, deixou cair o um livro. O motorista ressaltou que esse foi o único objeto que ele pediu de volta aos suspeitos, que arrancaram com o carro. A vítima explicou que, depois do assalto, tentou buscar ajuda e encontrou duas viaturas da Polícia Militar.
"A primeira coisa que eu fiz foi procurar ajuda com alguém próximo e não consegui. Fui pra outra rua, foi quando estavam passando duas viaturas. Abordei as viaturas, passei as informações e uma já foi atrás do carro. Quando estávamos a caminho do DPJ, falaram no rádio que tinham achado o carro em Novo Horizonte e que estavam em perseguição. Antes de chegar ao DPJ, no meio do caminho, falaram que tinham conseguido recuperar o carro", afirmou.
Os três homens detidos, além do carro recuperado e das armas apreendidas, foram levados para a Delegacia de Polícia Judiciária da Serra.

Veja Também

Suspeito algemado foge de delegacia em Vitória, mas é alcançado e preso

Grávida é agredida com chave de fenda dentro de apartamento em Vitória

Trio é detido em Linhares por tráfico de "Loló de LED" pelos Correios

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Grande Vitória Motorista de Aplicativo Polícia Civil Serra Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados