Motorista de aplicativo é assaltado por homens armados na Serra

Com os três detidos, a polícia apreendeu armas, celulares e dinheiro Crédito: Divulgação/PMES

Um motorista de aplicativo de 27 anos foi assaltado no bairro Carapebus, na Serra , na noite desta quinta-feira (11). Ele foi abordado por quatro homens que chegaram a apontar armas contra sua cabeça e sua costela. Os suspeitos roubaram o veículo, mas após uma perseguição, a Polícia Militar conseguiu recuperar o carro. Três suspeitos foram detidos, porém um deles conseguiu fugir. A polícia ainda apreendeu duas armas com os suspeitos.

O motorista, que preferiu não se identificar, afirmou que uma mulher pediu a corrida e, quando ele chegou ao destino, quatro rapazes o estavam esperando. Ele disse que não desconfiou, uma vez que, segundo ele, esse tipo de situação é normal. Durante o trajeto, porém, os suspeitos anunciaram o assalto.

"Geralmente, a gente recebe chamada de mãe pedindo pra filho, namorado chamando pra namorada… então eu não desconfiei e fui buscar, eram quatro rapazes. Entraram no carro e disseram que iam pra casa se arrumar pra ir pra uma festa. Chegando na rua do destino, eu estava procurando qual seria a residência, foi quando eu senti colocarem uma arma na minha costela e outra na minha cabeça e falaram ‘é assalto, levanta a mão’. Eu levantei as mãos e passei todo o dinheiro pra eles", disse.

Ele contou que, além da ocupação de motorista de aplicativo, estuda para concurso e que quando foi se levantar, deixou cair o um livro. O motorista ressaltou que esse foi o único objeto que ele pediu de volta aos suspeitos, que arrancaram com o carro. A vítima explicou que, depois do assalto, tentou buscar ajuda e encontrou duas viaturas da Polícia Militar.

"A primeira coisa que eu fiz foi procurar ajuda com alguém próximo e não consegui. Fui pra outra rua, foi quando estavam passando duas viaturas. Abordei as viaturas, passei as informações e uma já foi atrás do carro. Quando estávamos a caminho do DPJ, falaram no rádio que tinham achado o carro em Novo Horizonte e que estavam em perseguição. Antes de chegar ao DPJ, no meio do caminho, falaram que tinham conseguido recuperar o carro", afirmou.