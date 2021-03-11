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Conhecido da polícia

Suspeito de matar jovem com tiros de metralhadora é preso em Vila Velha

Adolescente tinha 17 anos e morreu na frente da namorada e do enteado, em 2020; criminoso tentou fugir, mas foi preso nessa quarta-feira (10)

Publicado em 11 de Março de 2021 às 20:58

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

11 mar 2021 às 20:58
Victor é o que está de camisa branca com uma arma na mão; outros dois suspeitos participaram do homicídio em 2020 Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Suspeito de ter matado um jovem com uma rajada de metralhadora no ano passado, o criminoso identificado apenas como Victor, de 18 anos, foi preso na tarde dessa quarta-feira (10), em uma casa no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha. Contra ele, havia quatro mandados de prisão e busca e apreensão em aberto.
De acordo com a Polícia Militar, o serviço de inteligência da 13ª Companhia Independente identificou que ele estava escondido na casa do pai e montou um cerco no local. Ao perceber a aproximação, o bandido chegou a correr, pular muros e subir no telhado de uma casa, de onde acabou caindo.
"Ele já tinha conseguido fugir duas vezes e, em uma delas, até trocou tiro com a Força Tática. Desta vez, ele acabou preso"
Soldado que participou da prisão - Preferiu não ser identificado
O suspeito já havia praticado crimes quando ainda era menor de idade, incluindo outro homicídio. "Ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas da região da Grande Terra Vermelha e chegou a ser preso uma vez, à bordo de um carro roubado, transportando drogas", contou o soldado.
Para tentar escapar da prisão, o criminoso teria morado por um tempo em outra cidade. Na casa do pai de Victor, nada de ilícito foi encontrado nessa quarta-feira (10). Após a detenção, ele foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, de onde foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

MORTO NA FRENTE DA NAMORADA E DO ENTEADO

Segundo informações passadas pela Polícia Civil, o homicídio no qual Victor participou aconteceu no dia 13 de novembro do ano passado, no bairro São Conrado, em Vila Velha. A vítima era um adolescente de apenas 17 anos, natural de Itaguaçu, e que estava visitando a namorada e o enteado na Grande Vitória.
"Nas imagens do crime (gravadas por uma câmera de segurança) é possível ver a criança e a companheira. Ele morreu do lado dos dois", revelou o delegado Alan de Andrade, adjunto da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que é responsável pelas investigações sobre o caso.
De acordo com a PC, o assassinato contou com a participação de mais dois criminosos. "O Ronilson, suspeito de camiseta preta que segura uma arma, foi detido em flagrante logo após o crime pela DHPP de Vila Velha. Já o terceiro não foi possível qualificar, porque ele não está no ângulo da câmera", esclareceu.

OS OUTROS CRIMES

Sem divulgarem mais detalhes sobre os demais crimes cometidos pelo Victor, a Polícia Civil e a Polícia Militar apenas informaram que os outros três mandados em aberto contra o criminoso eram por tráfico de drogas e posse e comercialização de armas e munições. Além de outro homicídio mais antigo.

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