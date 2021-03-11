Suspeito de matar jovem com tiros de metralhadora é preso em Vila Velha

Victor é o que está de camisa branca com uma arma na mão; outros dois suspeitos participaram do homicídio em 2020 Crédito: Divulgação | Polícia Civil

De acordo com a Polícia Militar , o serviço de inteligência da 13ª Companhia Independente identificou que ele estava escondido na casa do pai e montou um cerco no local. Ao perceber a aproximação, o bandido chegou a correr, pular muros e subir no telhado de uma casa, de onde acabou caindo.

"Ele já tinha conseguido fugir duas vezes e, em uma delas, até trocou tiro com a Força Tática. Desta vez, ele acabou preso" Soldado que participou da prisão - Preferiu não ser identificado

O suspeito já havia praticado crimes quando ainda era menor de idade, incluindo outro homicídio. "Ele tinha envolvimento com o tráfico de drogas da região da Grande Terra Vermelha e chegou a ser preso uma vez, à bordo de um carro roubado, transportando drogas", contou o soldado.

Para tentar escapar da prisão, o criminoso teria morado por um tempo em outra cidade. Na casa do pai de Victor, nada de ilícito foi encontrado nessa quarta-feira (10). Após a detenção, ele foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, de onde foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

MORTO NA FRENTE DA NAMORADA E DO ENTEADO

"Nas imagens do crime (gravadas por uma câmera de segurança) é possível ver a criança e a companheira. Ele morreu do lado dos dois", revelou o delegado Alan de Andrade, adjunto da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP ), que é responsável pelas investigações sobre o caso.

De acordo com a PC, o assassinato contou com a participação de mais dois criminosos. "O Ronilson, suspeito de camiseta preta que segura uma arma, foi detido em flagrante logo após o crime pela DHPP de Vila Velha. Já o terceiro não foi possível qualificar, porque ele não está no ângulo da câmera", esclareceu.

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