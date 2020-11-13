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Homicídio

Polícia prende suspeito de matar adolescente a tiros em Vila Velha

De acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu na quinta-feira (12) no bairro São Conrado e o suspeito, um homem de 24 anos, foi preso no bairro João Goulart
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 17:29

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 17:29

Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo
Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 24 anos foi preso pela Polícia Civil, em João Goulart, Vila Velha, na quinta-feira (12), suspeito de ser um dos autores do homicídio de um adolescente, de 17 anos, no bairro São Conrado, que fica no mesmo município. De acordo com a polícia, o suspeito negou ter envolvimento no crime, mas foi reconhecido por uma testemunha.
Polícia prende suspeito de matar adolescente a tiros em Vila Velha
A prisão foi realizada horas depois do crime por equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Segundo o delegado Alan Andrade, levantamentos da polícia apontam que o suspeito é um dos homens que atirou contra o adolescente. Ele foi levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

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Ainda de acordo com informações da Polícia Civil, o jovem assassinado morava em Itaguaçu, cidade no interior do Espírito Santo, e teria se mudado para Vila Velha há cerca de uma semana junto com a namorada e o filho do casal. As investigações da polícia apontam que, no momento do crime, a vítima estava na rua quando um carro com três ocupantes se aproximou. Os suspeitos teriam saído do carro, conversado rapidamente com o adolescente e atirado várias vezes contra ele, que morreu na hora.
"Os primeiros levantamentos apontam que o crime pode ter relação com a disputa entre grupos rivais, ligados ao tráfico de drogas, no entanto, nenhuma possibilidade é descartada, neste momento. A investigação segue em andamento, com o objetivo de identificar e prender os outros dois envolvidos no crime", relatou o delegado Alan Andrade.

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