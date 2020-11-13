Viatura da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 24 anos foi preso pela Polícia Civil , em João Goulart, Vila Velha , na quinta-feira (12), suspeito de ser um dos autores do homicídio de um adolescente, de 17 anos, no bairro São Conrado, que fica no mesmo município. De acordo com a polícia, o suspeito negou ter envolvimento no crime, mas foi reconhecido por uma testemunha.

Your browser does not support the audio element. Polícia prende suspeito de matar adolescente a tiros em Vila Velha

A prisão foi realizada horas depois do crime por equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Segundo o delegado Alan Andrade, levantamentos da polícia apontam que o suspeito é um dos homens que atirou contra o adolescente. Ele foi levado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Ainda de acordo com informações da Polícia Civil, o jovem assassinado morava em Itaguaçu, cidade no interior do Espírito Santo, e teria se mudado para Vila Velha há cerca de uma semana junto com a namorada e o filho do casal. As investigações da polícia apontam que, no momento do crime, a vítima estava na rua quando um carro com três ocupantes se aproximou. Os suspeitos teriam saído do carro, conversado rapidamente com o adolescente e atirado várias vezes contra ele, que morreu na hora.