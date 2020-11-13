Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Triplo homicídio

Justiça condena a um total de 400 anos de prisão acusados de matar irmãos na Serra

Cinco dos dez réus do triplo assassinato dos irmãos gêmeos Leoni e Leonei, e também Roniclei, no bairro Jardim Tropical foram condenados nesta quinta-feira (12). Os demais serão julgados em fevereiro de 2021

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 13:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 13:04
Serra
Todos os envolvidos foram presos pela polícia e estão sendo julgados pelo triplo homicídio Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma pena forte para um crime brutal. Nesta quinta-feira (12) a Justiça condenou  cinco dos dez envolvidos no assassinato triplo praticado contra três irmãos no ano de 2016, no bairro Jardim Tropical, na Serra. As penas aplicadas chegam a um total de 398,8 anos de prisãoNo julgamento, os réus foram condenados pelos crimes de triplo homicídio qualificado, associação criminosa e corrupção de menores. Eles foram executados com mais de 50 tiros na calçada em frente à casa onde moravam. 

Veja Também

Forças de segurança realizam operação em bairros de Vitória

Árvore é arrancada em batida na Praça do Cauê em Vitória

Perseguição a carro roubado termina em supermercado de Vila Velha

No somatório de quase 400 anos de condenação, 109 deles foram para Cleber Ferreira Souza, o "Clebinho". Com 90,6 anos, Gustavo Henrique Pires de Jesus, o "Batuta", foi condenado com a segunda maior pena. Já David Oliveira dos Santos, Gabriel Almeida da Costa, o "Biel", e Fabrício Santos Loiola, o "Didico" receberam 66,4 anos de punição cada.
Os outros cinco participantes na tripla execução também encontram-se presos, porém apenas serão julgados no mês de fevereiro de 2021, já que o julgamento foi dividido em duas etapas.
Polícia Civil apurou que o crime teria ocorrido porque um dos integrantes do bando, um garoto de 13 anos, disse que um dos irmãos o "encarou" na rua e, por não ter gostado da atitude, decidiu matá-los. Apenas 15 dias após o assassinato, as 12 pessoas acusadas de envolvimento foram detidas pela DHPP da Serra. Entre elas, dois adolescentes que já foram condenados pela Vara da Infância e Juventude.

OS IRMÃOS

As vítimas foram identificadas como Leoni Lima dos Santos e Leonei Lima dos Santos, de 28 anos, que eram gêmeos e morreram abraçados. Já Roniclei Lima dos Santos, de 22 anos, tentou correr ao perceber a presença dos atiradores, porém caiu já sem vida poucos metros à frente de onde estavam os outros dois familiares. O trio foi executado no dia 4 de setembro de 2016, na Rua Carlos Antônio Daniel Tosta.
Serra
A perícia apontou que mais de 50 disparos foram efetuados contra os irmãos, que eram baianos Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Segundo as investigações feitas pela polícia, os irmãos eram baianos e moravam no bairro há cerca de cinco anos. Os três tinham passagem pela Justiça por tráfico de drogas e outros crimes. Poucos dias após os crimes, alguns suspeitos já haviam sido presos.
Na época, o delegado Rodrigo Sandi Mori, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, da Serra, explicou que os executores eram de três bocas de fumo da região de Jardim Tropical, que se uniram para executar os três irmãos.
Com informações da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

João Fonseca
João Fonseca perde para tenista da casa na estreia em Madri
Imagem de destaque
Alergia ocular: 5 dicas para evitar crises e proteger os olhos 
Imagem de destaque
8 curiosidades sobre como os animais caçam na natureza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados