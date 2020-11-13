Justiça condena a um total de 400 anos de prisão acusados de matar irmãos na Serra

Todos os envolvidos foram presos pela polícia e estão sendo julgados pelo triplo homicídio Crédito: Reprodução/TV Gazeta

No somatório de quase 400 anos de condenação, 109 deles foram para Cleber Ferreira Souza, o "Clebinho". Com 90,6 anos, Gustavo Henrique Pires de Jesus, o "Batuta", foi condenado com a segunda maior pena. Já David Oliveira dos Santos, Gabriel Almeida da Costa, o "Biel", e Fabrício Santos Loiola, o "Didico" receberam 66,4 anos de punição cada.

Os outros cinco participantes na tripla execução também encontram-se presos, porém apenas serão julgados no mês de fevereiro de 2021, já que o julgamento foi dividido em duas etapas.

Polícia Civil apurou que o crime teria ocorrido porque um dos integrantes do bando, um garoto de 13 anos, disse que um dos irmãos o "encarou" na rua e, por não ter gostado da atitude, decidiu matá-los. Apenas 15 dias após o assassinato, as 12 pessoas acusadas de envolvimento foram detidas pela DHPP da Serra. Entre elas, dois adolescentes que já foram condenados pela Vara da Infância e Juventude.

OS IRMÃOS

As vítimas foram identificadas como Leoni Lima dos Santos e Leonei Lima dos Santos, de 28 anos, que eram gêmeos e morreram abraçados. Já Roniclei Lima dos Santos, de 22 anos, tentou correr ao perceber a presença dos atiradores, porém caiu já sem vida poucos metros à frente de onde estavam os outros dois familiares. O trio foi executado no dia 4 de setembro de 2016, na Rua Carlos Antônio Daniel Tosta.

A perícia apontou que mais de 50 disparos foram efetuados contra os irmãos, que eram baianos Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Segundo as investigações feitas pela polícia, os irmãos eram baianos e moravam no bairro há cerca de cinco anos. Os três tinham passagem pela Justiça por tráfico de drogas e outros crimes. Poucos dias após os crimes, alguns suspeitos já haviam sido presos.

Na época, o delegado Rodrigo Sandi Mori, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa , da Serra, explicou que os executores eram de três bocas de fumo da região de Jardim Tropical, que se uniram para executar os três irmãos.