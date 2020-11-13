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Na madrugada desta sexta (13)

Árvore é arrancada em batida na Praça do Cauê em Vitória

De acordo com informações da TV Gazeta, pelo menos uma pessoa foi socorrida e levada para o hospital. Dois carros invadiram a praça
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 08:26

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 08:26

Com o impacto, uma árvore foi arrancada em acidente na Praça do Cauê, em Vitória
Com o impacto, uma árvore foi arrancada em acidente na Praça do Cauê, em Vitória Crédito: Kaique Dias
Dois carros invadiram a Praça do Cauê, em Vitória, após dois acidentes na madrugada desta sexta-feira (13). Uma árvore chegou a ser arrancada com o impacto de uma das batidas. De acordo com informações da TV Gazeta, pelo menos uma pessoa foi socorrida e levada para o hospital.
Segundo informações passadas pela reportagem da TV Gazeta, as batidas aconteceram por volta das 3h desta sexta (13) no fim da Reta da Penha já no contorno da Praça do Cauê, para quem segue no sentido Terceira Ponte / Praia do Suá.
Um dos veículos ficou com o parabrisa destruído após acidente na Praça do Cauê, em Vitória
Um dos veículos ficou com o para-brisa destruído após acidente na Praça do Cauê, em Vitória Crédito: Reprodução / TV Gazeta
De acordo com o relato de uma moradora, foram dois acidentes, com uma diferença de cinco minutos entre eles. Um veículo Hyundai de cor prata, que vinha da Reta da Penha, atingiu uma árvore e ficou em cima da calçada. Cinco minutos depois, outro veículo, um Chevrolet de cor branca, bateu no carro que já tinha se acidentado e invadiu o espaço da Praça do Cauê.
O impacto da primeira batida foi tão forte que uma árvore foi arrancada. Os dois veículos ficaram com a frente bem danificada após os acidentes. Segundo testemunhas, o motorista do Chevrolet de cor branca disse que era de Curitiba e que não sabia que havia uma curva no local.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta
Imagem mostra que veículos invadiram espaço da Praça do Cauê, em Vitória, após acidente
Imagem mostra que veículos invadiram espaço da Praça do Cauê, em Vitória, após acidente Crédito: Reprodução / TV Gazeta

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