Perseguição a carro roubado termina em supermercado de Vila Velha

Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha realizaram uma perseguição a um veículo furtado na tarde desta quinta-feira (12), no bairro Coqueiral de Itaparica, que acabou no estacionamento de um supermercado. De acordo com a Guarda, o furto aconteceu em Minas Gerais, em outubro deste ano. Um homem de 29 anos, que conduzia o carro, foi detido.
A Guarda Municipal informou que agentes identificaram o veículo, modelo Toyota Corolla branco que possuía restrição de furto e roubo, em atitude suspeita na Avenida Santa Leopoldina. Quando tentaram fazer a abordagem, o condutor acelerou e tentou fugir dos agentes.
O condutor acabou entrando no estacionamento de um supermercado na mesma avenida e tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos agentes da guarda. O suspeito e o veículo foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha e nenhum outro material ilícito foi encontrado com o homem.