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Em Coqueiral de Itaparica

Perseguição a carro roubado termina em supermercado de Vila Velha

Suspeito fugiu de abordagem e foi detido após entrar em estacionamento de supermercado; carro foi roubado em Minas Gerais, em outubro deste ano

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 07:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 07:08
Agentes da guarda perseguiram e detiveram um homem de 29 anos que conduzia um carro furtado em Vila Velha
Agentes da guarda perseguiram e detiveram um homem de 29 anos que conduzia um carro furtado Crédito: Divulgação/GMVV
Agentes da Guarda Municipal de Vila Velha realizaram uma perseguição a um veículo furtado na tarde desta quinta-feira (12), no bairro Coqueiral de Itaparica, que acabou no estacionamento de um supermercado. De acordo com a Guarda, o furto aconteceu em Minas Gerais, em outubro deste ano. Um homem de 29 anos, que conduzia o carro, foi detido.
A Guarda Municipal informou que agentes identificaram o veículo, modelo Toyota Corolla branco que possuía restrição de furto e roubo, em atitude suspeita na Avenida Santa Leopoldina. Quando tentaram fazer a abordagem, o condutor acelerou e tentou fugir dos agentes. 
Agentes da guarda perseguiram e detiveram um homem de 29 anos que conduzia um carro furtado em Vila Velha
Veículo possuía restrição de furto e roubo em Minas Gerais Crédito: Divulgação/GMVV
O condutor acabou entrando no estacionamento de um supermercado na mesma avenida e tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos agentes da guarda. O suspeito e o veículo foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha e nenhum outro material ilícito foi encontrado com o homem.

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