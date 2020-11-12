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Quadrilha especializada

Polícia prende suspeitos de roubar carros no ES e desmanchar na Bahia

De acordo com a polícia, há indícios de que os suspeitos tenham furtado pelo menos 10 veículos este ano em Linhares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 20:08

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 20:08

Delegacia Regional de Linhares
A investigação foi conduzida pela Delegacia Regional de Linhares  Crédito: Loreta Fagionato / A gazeta 
Dois suspeitos de integrarem uma quadrilha de furto de carros no Estado foram presos em uma operação da Polícia Civil nesta quinta-feira (12). Os criminosos foram detidos em Linhares e Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A polícia afirmou que eles desmontavam ou vendiam os veículos na Bahia, onde também foram cumpridos os mandados.
Polícia prende suspeitos de roubar carros no ES e desmanchar na Bahia
De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha roubava preferencialmente veículos com mais de 15 anos de uso, que normalmente não tinham sistemas eletrônicos de proteção. Os criminosos usavam uma "chave micha" para abrir e ligar os automóveis. Do Estado capixaba, os carros eram levados para a Bahia, onde eram vendidos ou desmontados.

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As investigações começaram há um mês. Segundo a polícia, há indícios de que os suspeitos tenham furtado pelo menos 10 veículos este ano em Linhares, alguns desses casos, com provas de autoria.
Um dos homens, de 28 anos, foi preso no bairro Interlagos, em Linhares. O outro, de 34 anos, foi localizado em Guaraná, distrito de Aracruz. Em Teixeira de Freitas, interior da Bahia, a polícia cumpriu oito mandados de busca e apreensão em locais supostamente usados como desmanche de veículos furtados no Espírito Santo.
Ao serem interrogados na Delegacia de Linhares, os suspeitos negaram a prática dos crimes. Os dois homens foram encaminhados ao Presídio Regional de Linhares (PRL).

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