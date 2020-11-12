A investigação foi conduzida pela Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato / A gazeta

Dois suspeitos de integrarem uma quadrilha de furto de carros no Estado foram presos em uma operação da Polícia Civil nesta quinta-feira (12). Os criminosos foram detidos em Linhares Aracruz , no Norte do Espírito Santo. A polícia afirmou que eles desmontavam ou vendiam os veículos na Bahia , onde também foram cumpridos os mandados.

Your browser does not support the audio element. Polícia prende suspeitos de roubar carros no ES e desmanchar na Bahia

De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha roubava preferencialmente veículos com mais de 15 anos de uso, que normalmente não tinham sistemas eletrônicos de proteção. Os criminosos usavam uma "chave micha" para abrir e ligar os automóveis. Do Estado capixaba, os carros eram levados para a Bahia, onde eram vendidos ou desmontados.

As investigações começaram há um mês. Segundo a polícia, há indícios de que os suspeitos tenham furtado pelo menos 10 veículos este ano em Linhares, alguns desses casos, com provas de autoria.

Um dos homens, de 28 anos, foi preso no bairro Interlagos, em Linhares. O outro, de 34 anos, foi localizado em Guaraná, distrito de Aracruz. Em Teixeira de Freitas, interior da Bahia, a polícia cumpriu oito mandados de busca e apreensão em locais supostamente usados como desmanche de veículos furtados no Espírito Santo.