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Morros da Capital

Forças de segurança realizam operação em bairros de Vitória

Policiais foram aos Morros do São Benedito, Jaburu e da Floresta no início da manhã desta sexta-feira (13), com apoio do helicóptero Harpia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 nov 2020 às 11:40

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 11:40

Policiais fazem ação de saturação em bairros do Complexo da Penha, em Vitória, nesta sexta-feira (13)
Policiais fazem ação de saturação em bairros de Vitória, nesta sexta-feira (13) Crédito: Kaique Dias
Agentes da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Força Nacional e da Secretaria de Estado da Justiça realizam uma operação em bairros de Vitória, nesta sexta-feira (13). Policiais foram aos Morros do São Benedito, Jaburu e da Floresta no início da manhã, com apoio também do helicóptero Harpia.
Segundo informações repassadas pela Polícia Civil para a reportagem da TV Gazeta, trata-se de uma operação de saturação, para fazer um levantamento para outras operações. Durante a manhã, enquanto os policiais seguiam para os locais, muitos fogos de artifício foram disparados nessas comunidades. Pessoas foram abordadas e um rapaz foi preso porque estava soltando fogos. Ainda não há informações sobre o cumprimento de mandados de prisão ou de busca e apreensão.
A Secretaria de Estado da Segurança Pública, a Polícia Militar e a Polícia Civil foram procuradas pela reportagem. Por meio de nota, a PC respondeu sobre a operação. 
"A Polícia Civil, por meio do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa, em conjunto com outras forças da segurança pública, deflagrou, na manhã desta sexta-feira (13), a operação com objetivo de realizar levantamentos nos Morros do São Benedito, Jaburu e da Floresta. A ação conta com apoio da Coordenadora de Recursos Especiais (Core), Força Nacional, do helicóptero harpia do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e da Secretaria da Justiça (Sejus).
De acordo com a PC, mais informações e resultados serão repassados ao final da operação, que segue em andamento.

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