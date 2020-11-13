Soldador é baleado dentro de carro a caminho do trabalho na Serra

Um soldador, de 48 anos, foi baleado dentro do carro em Jardim Limoeiro, na Serra, enquanto seguia para o trabalho. O caso aconteceu na noite desta quinta-feira (12).
O soldador estava indo para o trabalho e parou o carro no sinal vermelho na Avenida Lourival Nunes, quando foi baleado no ombro. De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, ninguém viu ou ouviu nada, nem quem estava trabalhando em um posto de combustível próximo ao local. O soldador disse que não conseguiu identificar de onde partiu o tiro.
Mesmo baleada, a vítima ainda conseguiu dirigir o carro por quatro quilômetros e foi até a Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras, pedir ajuda.
Inicialmente, a Polícia Civil registrou esse caso como tentativa de latrocínio, mas como nada foi roubado desse soldador, os investigadores não descartam a possibilidade de uma tentativa de homicídio. Segundo a polícia, o soldador passa bem. O caso foi registrado no Departamento de Homicídios. Nenhum suspeito foi preso.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta