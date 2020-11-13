Soldador é baleado dentro de carro a caminho do trabalho na Serra

O soldador estava indo para o trabalho e parou o carro no sinal vermelho na Avenida Lourival Nunes, quando foi baleado no ombro. De acordo com informações apuradas pela TV Gazeta, ninguém viu ou ouviu nada, nem quem estava trabalhando em um posto de combustível próximo ao local. O soldador disse que não conseguiu identificar de onde partiu o tiro.