Servidor responsável por vigiar detento que pulou muro de penitenciária é demitido no ES

Márcio Vieira conseguiu fugir do Presídio de Viana Crédito: Reprodução

Um servidor em designação temporária, que era o responsável pela vigilância do preso na unidade prisional na data da fuga, teve o contrato rescindido de imediato, de acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que é responsável pela administração do presídio.

O procedimento administrativo disciplinar (PAD), aberto pela Sejus para investigar as circunstâncias da fuga, continua em andamento.

O trabalho, de acordo com a Secretaria de Estado da Justiça, também compreende esforços da Diretoria de Inteligência Prisional, em conjunto com as forças de segurança pública, para recaptura do foragido.

A FUGA

Segundo a Sejus, detento realizava um trabalho na área interna da unidade e conseguiu fugir pulando o muro, voltado para uma área de mata. Buscas foram realizadas por inspetores penitenciários, apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e da Polícia Militar, porém, ainda não obtiveram resultado.

A Sejus também comunicou o fato ao Poder Judiciário e repassou informações para as forças de segurança do Estado para aumentar as chances de recaptura.

HISTÓRICO DO FORAGIDO

O detento, segundo a sentença, foi um dos responsáveis pelo assassinato de três pessoas  duas em Linhares e a outra em Aimorés, em Minas Gerais  e por tentar matar outra pessoa, também em Linhares.