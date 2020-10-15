Como preso condenado a 180 anos pulou muro e fugiu de presídio no ES?

Márcio Vieira conseguiu fugir do Presídio de Viana. As condenações dele somadas chegam a 180 anos Crédito: Reprodução

Penitenciária de Segurança Máxima 2, em Scanners corporais, sistema de videomonitoramento, sensores, alarmes e equipe operacional treinada. Nem mesmo o aparato tecnológico e pessoal existentes na, em Viana , foram capazes de evitar a fuga do detento Márcio Vieira , que na última segunda-feira (12) conseguiu escapar do Complexo Prisional ao pular o muro da unidade.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Justiça (Sejus) comunicou, em nota, que a unidade em questão dispõe das mesmas tecnologias existentes nas demais unidades que abrigam condenados, porém disse não poder informar a altura do muro escalado pelo fugitivo sob a alegação de risco à segurança do próprio sistema.

"A Sejus não repassa informações sobre a estrutura de vigilância da unidade prisional citada para não comprometer a segurança do sistema. O controle da segurança em todas as unidades prisionais do Estado conta com o auxílio da tecnologia, que inclui o uso de scanners corporais, sistema de videomonitoramento, sensores e alarmes, além de equipe operacional treinada", diz a nota enviada pela assessoria.

no mínimo 5 metros de altura acima do nível do solo". A Gazeta verificou que, de acordo com as Diretrizes Básicas para Arquitetura Penal, de 2011 , do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) do Ministério da Justiça, "no caso de estabelecimentos penais de regime fechado, o muro ou alambrado externo que limita o estabelecimento deverá teracima do nível do solo".

INVESTIGAÇÃO

A Secretaria ainda apura e busca entender como o detento condenado a mais de 180 anos de prisão conseguiu fugir . A Sejus investiga até mesmo a possibilidade de facilitação interna para que Márcio Vieira conseguisse ter acesso ao meio externo.

"A Secretaria de Justiça (Sejus) informa que um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) foi aberto para investigar as circunstâncias da fuga. O fato também foi comunicado ao Poder Judiciário e às forças de segurança do Estado a fim de aumentar as chances de recaptura", diz o outro trecho da nota. Com o PAD, a Sejus espera esclarecer como ocorreu o escape e as circunstâncias, se a fuga foi planejada pelo detento e, ainda, quais medidas devem ser adotadas para evitar que a situação se repita.

Um detento conseguiu escalar o muro da Penitenciária de Segurança Máxima, em Viana, e fugiu na última segunda-feira (12) Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

De acordo com informações da Sejus repassadas na data da fuga, 12 de outubro, o detento realizava trabalho na área interna da unidade e conseguiu fugir pulando o muro, voltado para uma área de mata. Buscas foram realizadas por inspetores penitenciários, que contaram com o apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e da Polícia Militar, porém, até a tarde desta quinta-feira (15), Márcio não havia sido localizado e recapturado.

"Todas as forças de segurança estaduais estão cientes do fato e o criminoso é considerado foragido podendo, portanto, ser preso por qualquer agência, inclusive federal ou municipal. Sobre a fuga, o fato é apurado administrativamente pela Sejus", diz o comunicado.

FICHA EXTENSA

O homem de 41 anos tem uma longa ficha criminal e condenações. Natural de Colatina , Márcio Vieira acumula três assassinatos, uma tentativa de homicídio, outra de latrocínio, além de uma série de roubos a comércios da Região Norte do Espírito Santo. Somadas, as condenações dele chegam a 180 anos de prisão.