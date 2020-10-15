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Como preso condenado a 180 anos pulou muro e fugiu de presídio no ES?

Secretaria de Justiça informou o aparato tecnológico existente na Penitenciária de Segurança Máxima 2, em Viana; ainda assim, Márcio Vieira conseguiu escalar o muro da unidade e fugir, na última segunda-feira (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 17:26

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 17:26

Márcio Vieira conseguiu fugir do Presídio de Viana
Márcio Vieira conseguiu fugir do Presídio de Viana. As condenações dele somadas chegam a 180 anos  Crédito: Reprodução
Scanners corporais, sistema de videomonitoramento, sensores, alarmes e equipe operacional treinada. Nem mesmo o aparato tecnológico e pessoal existentes na Penitenciária de Segurança Máxima 2, em Viana, foram capazes de evitar a fuga do detento Márcio Vieira, que na última segunda-feira (12) conseguiu escapar do Complexo Prisional ao pular o muro da unidade.

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Procurada pela reportagem, a Secretaria de Justiça (Sejus) comunicou, em nota, que a unidade em questão dispõe das mesmas tecnologias existentes nas demais unidades que abrigam condenados, porém disse não poder informar a altura do muro escalado pelo fugitivo sob a alegação de risco à segurança do próprio sistema.
"A Sejus não repassa informações sobre a estrutura de vigilância da unidade prisional citada para não comprometer a segurança do sistema. O controle da segurança em todas as unidades prisionais do Estado conta com o auxílio da tecnologia, que inclui o uso de scanners corporais, sistema de videomonitoramento, sensores e alarmes, além de equipe operacional treinada", diz a nota enviada pela assessoria.
A Gazeta verificou que, de acordo com as Diretrizes Básicas para Arquitetura Penal, de 2011, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) do Ministério da Justiça, "no caso de estabelecimentos penais de regime fechado, o muro ou alambrado externo que limita o estabelecimento deverá ter no mínimo 5 metros de altura acima do nível do solo".

INVESTIGAÇÃO

A Secretaria ainda apura e busca entender como o detento condenado a mais de 180 anos de prisão conseguiu fugir. A Sejus investiga até mesmo a possibilidade de facilitação interna para que Márcio Vieira conseguisse ter acesso ao meio externo.
"A Secretaria de Justiça (Sejus) informa que um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) foi aberto para investigar as circunstâncias da fuga. O fato também foi comunicado ao Poder Judiciário e às forças de segurança do Estado a fim de aumentar as chances de recaptura", diz o outro trecho da nota. Com o PAD, a Sejus espera esclarecer como ocorreu o escape e as circunstâncias, se a fuga foi planejada pelo detento e, ainda, quais medidas devem ser adotadas para evitar que a situação se repita.
Presídio do Espírito Santo
Um detento conseguiu escalar o muro da Penitenciária de Segurança Máxima, em Viana, e fugiu na última segunda-feira (12)  Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
De acordo com informações da Sejus repassadas na data da fuga, 12 de outubro, o detento realizava trabalho na área interna da unidade e conseguiu fugir pulando o muro, voltado para uma área de mata. Buscas foram realizadas por inspetores penitenciários, que contaram com o apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e da Polícia Militar, porém, até a tarde desta quinta-feira (15), Márcio não havia sido localizado e recapturado.
A Polícia Civil e a Secretaria de Segurança Pública (Sesp) também foram procuradas pela reportagem, porém informaram que o caso está centralizado com a pasta da Justiça.

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"Todas as forças de segurança estaduais estão cientes do fato e o criminoso é considerado foragido podendo, portanto, ser preso por qualquer agência, inclusive federal ou municipal. Sobre a fuga, o fato é apurado administrativamente pela Sejus", diz o comunicado.

FICHA EXTENSA

O homem de 41 anos tem uma longa ficha criminal e condenações. Natural de Colatina, Márcio Vieira acumula três assassinatos, uma tentativa de homicídio, outra de latrocínio, além de uma série de roubos a comércios da Região Norte do Espírito Santo. Somadas, as condenações dele chegam a 180 anos de prisão.
Só em um dos processos que responde na Justiça, o detento recebeu uma pena de 84 anos. Márcio, segundo a sentença, foi um dos responsáveis pelo assassinato de três pessoas  duas em Linhares e a outra em Aimorés, em Minas Gerais  e por tentar matar outra pessoa, também em Linhares. O caso aconteceu em junho de 2011 e Márcio Vieira foi condenado em 2015 pelo Júri Popular.

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