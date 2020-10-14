Condenado a 180 anos de prisão que escapou de presídio segue foragido no ES

Presídio do Espírito Santo Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

A Secretaria de Estado da Justiça também comunicou o fato ao Poder Judiciário e repassou informações para as forças de segurança do Estado a fim de aumentar as chances de recaptura. A Diretoria de Inteligência Prisional (DIP) do órgão tem realizado levantamentos para auxiliar as polícias na localização do foragido do sistema prisional.

A abertura do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para investigar as circunstâncias da fuga registrada na Penitenciária de Segurança Máxima também deve esclarecer dúvidas como se a fuga foi ou não facilidade, se foi planejada ou ocasional e quais medidas devem ser tomadas para evitar que situações se repitam.

PROCURADO

É extensa a ficha criminal do detento Márcio Vieira, que conseguiu pular o muro e fugir da Penitenciária de Segurança Máxima. Pelo menos três assassinatos, uma tentativa de homicídio e outra tentativa de latrocínio, além de uma série de roubos a comércios no Norte do Espírito Santo.

Márcio Vieira conseguiu fugir do Presídio de Viana Crédito: Reprodução

Márcio, de 41 anos, é natural de Colatina e já foi condenado a mais de 180 anos de prisão. Somente em um dos processos que responde na Justiça, o detento recebeu uma pena de 84 anos. O detento, segundo a sentença, foi um dos responsáveis pelo assassinato de três pessoas  duas em Linhares e a outra em Aimorés, em Minas Gerais  e por tentar matar outra pessoa, também em Linhares. O caso aconteceu em junho de 2011 e Márcio Vieira foi condenado em 2015 pelo Júri Popular.

O foragido também responde por roubos a casas, propriedades rurais e comércios em Colatina, João Neiva e Aracruz, inclusive com uso de agressão física contra as vítimas.

MINISTÉRIO PÚBLICO

Por nota, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) , por meio do Grupo Especial de Trabalho em Execução Penal (Getep), informou que acompanha os trabalhos investigatórios sob responsabilidade da autoridade policial e da Corregedoria da Secretaria de Estado da Justiça quanto à eventual participação ou conivência de servidor público, não sendo necessário, no momento, apuração em paralelo ou complementar por parte do MPES.

INSPETOR PRESO

Segundo a polícia, o inspetor também facilitava o acesso de internos a telefones celulares. O inspetor trabalhava no complexo penitenciário de Viana, no Centro de Detenção Provisória 2. Em abril deste ano, o preso que é chefe da quadrilha foi transferido para Guarapari, onde passou a tentar implantar o esquema criminoso, mas a polícia começou a investigar e descobriu todas as irregularidades que aconteciam antes mesmo da transferência, ainda no presídio de Viana.

O então servidor, preso na última sexta-feira (9), era inspetor penitenciário em designação temporária, assumindo o cargo em 23 de agosto de 2018. Com a prisão, o contrato do mesmo foi rescindido, conforme publicação no Diário Oficial desta quarta-feira (14). A Corregedoria da Sejus segue acompanhando o caso.

ADVOGADAS ENVOLVIDAS

"Ela era a segunda pessoa na pirâmide organizacional e hierárquica do grupo. Constatamos que ela negociava drogas diretamente com fornecedores, ordenava a aquisição de armas, emitia comandos para os demais gestores. Identificamos comunicações nas quais ela retransmitia ordens do seu companheiro e chefe da organização e determinava a execução de pessoas", disse o delegado Guilherme Eugênio, responsável pelas detenções.