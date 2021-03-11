Suspeito algemado foge de delegacia em Vitória, mas é alcançado e preso

Um suspeito detido pela Polícia Civil fugiu algemado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) em Vitória, na tarde desta quinta-feira (11). Ele foi alcançado dentro do terreno da Rádio Espírito Santo, na Reta da Penha —que fica próximo à delegacia — e foi preso novamente pelos agentes.
Segundo a Polícia Civil, o homem havia sido detido na Serra e foi levado para a Divisão de Homicídios, na Capital. Ele estava algemado quando fugiu, mas foi recapturado e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). A polícia não explicou o motivo pelo qual o homem foi preso.