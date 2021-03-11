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Suspeito algemado foge de delegacia em Vitória, mas é alcançado e preso

Segundo a polícia, o criminoso havia sido detido na Serra e estava detido na DHPP em Vitória, quando fugiu; ele foi alcançado dentro do terreno da Rádio Espírito Santo, na Reta da Penha

Publicado em 11 de Março de 2021 às 19:57

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

11 mar 2021 às 19:57
Detido pela Polícia Civil tentou fugir, mas foi alcançado pelos agentes na Reta da Penha
Detido pela Polícia Civil tentou fugir, mas foi alcançado pelos agentes na Reta da Penha Crédito: Leitor de A Gazeta
Um suspeito detido pela Polícia Civil fugiu algemado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) em Vitória, na tarde desta quinta-feira (11). Ele foi alcançado dentro do terreno da Rádio Espírito Santo, na Reta da Penha —que fica próximo à delegacia — e foi preso novamente pelos agentes.
Segundo a Polícia Civil, o homem havia sido detido na Serra e foi levado para a Divisão de Homicídios, na Capital. Ele estava algemado quando fugiu, mas foi recapturado e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). A polícia não explicou o motivo pelo qual o homem foi preso.

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