Corpo é encontrado às margens da Reta do Aeroporto, em Vitória

O corpo de uma pessoa foi encontrado às margens Reta do Aeroporto, na altura do bairro Jabour, em Vitória, durante a manhã desta quinta-feira (11). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o cadáver estava próximo de uma vala do muro do Aeroporto de Vitória.
A equipe militar foi acionada por volta das 10h45, por uma pessoa que avistou o corpo. A retirada dele aconteceu em seguida. Informações sobre o gênero e a idade da vítima não foram divulgadas, tampouco se ela apresentava sinais de violência. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
Um vídeo gravado no local mostra viaturas no acostamento da via ainda no início da tarde desta quinta-feira (11). Entre elas, duas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Por meio de nota, a PC informou que a ocorrência ainda está em andamento e que "somente após a finalização das diligências" será possível dar mais detalhes.