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Polícia investiga

Corpo é encontrado às margens da Reta do Aeroporto, em Vitória

Cadáver estava perto da vala do muro do aeroporto, no bairro Jabour; recolhimento aconteceu durante a manhã desta quinta-feira (11)

Publicado em 11 de Março de 2021 às 14:36

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

11 mar 2021 às 14:36
Cadáver é encontrado às margens da Avenida Fernando Ferrari, em Vitória
Viaturas do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e da Polícia Militar estiveram no local Crédito: Leitor de A Gazeta
O corpo de uma pessoa foi encontrado às margens Reta do Aeroporto, na altura do bairro Jabour, em Vitória, durante a manhã desta quinta-feira (11). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o cadáver estava próximo de uma vala do muro do Aeroporto de Vitória.
A equipe militar foi acionada por volta das 10h45, por uma pessoa que avistou o corpo. A retirada dele aconteceu em seguida. Informações sobre o gênero e a idade da vítima não foram divulgadas, tampouco se ela apresentava sinais de violência. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
Um vídeo gravado no local mostra viaturas no acostamento da via ainda no início da tarde desta quinta-feira (11). Entre elas, duas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Por meio de nota, a PC informou que a ocorrência ainda está em andamento e que "somente após a finalização das diligências" será possível dar mais detalhes.

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