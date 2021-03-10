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Tentaram atropelar agentes

Um dos líderes do tráfico do Bairro da Penha é detido em Vitória

Ele e mais um suspeito foram abordados nesta quarta-feira (10) enquanto passavam de carro perto do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, em Maruípe; dupla tentou atropelar agentes e fugir, mas foram detidos

Publicado em 10 de Março de 2021 às 17:33

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

10 mar 2021 às 17:33
"Babão" e "Dudu" foram presos durante operação conjunta da Guarda Municipal de Vitória com a Polícia Civil nesta quarta-feira (10) Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um dos líderes do tráfico de drogas do Bairro da Penha, em Vitória, foi preso pela Guarda Municipal de Vitória em uma ação conjunta com a Polícia Civil nesta quarta-feira (10). O criminoso Jozinei Francisco da Silva, de 48 anos, conhecido como "Babão" ou "2B", foi abordado enquanto passava de carro próximo ao Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, em Maruípe.
Um dos líderes do tráfico do Bairro da Penha é detido em Vitória
Outro indivíduo, identificado como Eduardo Queiroz de Araújo, conhecido como "Dudu" ou "2D", de 30 anos, também foi detido na ocorrência. O criminoso tem quatro mandados de prisão em aberto por crimes de tráfico de drogas, roubo, porte de arma, associação para o tráfico e corrupção de menor.
Segundo o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginsk, no momento da abordagem os dois detidos tentaram fugir e chegaram a arremessar o veículo contra os agentes da Guarda Municipal.
Os dois foram identificados, tendo mandado de prisão em aberto e de busca e apreensão. Segundo o delegado Marcelo Cavalcanti, titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, Babão e Dudu eram de dois alvos prioritário da polícia e, por isso, o delegado classificou a prisão como a mais importante do ano até então.
"Tratam-se de pessoas que são diretamente investigadas pela DHPP e que podemos dizer que fazem parte da nossa lista de alvos prioritários. Através do nosso trabalho de inteligência, foram passadas essas informações para a Guarda Municipal que efetuou a prisão. Um dos indivíduos encontra-se com quatro mandados de prisão em aberto, o que mostra que se trata de um indivíduo de periculosidade elevada. Trata-se de uma prisão importante, sem dúvidas. Para a DHPP, a mais importante do ano", detalhou.
Segundo o delegado, o dinheiro apreendido dentro do carro, uma quantia de R$ 3.569, estava sendo levado para integrantes da facção criminosa da qual Babão faz parte e é um dos líderes. Os dois detidos, de acordo com Marcelo Cavalcanti, são atuantes no tráfico de drogas da Grande Vitória e outros criminosos que fazem parte dessa organização já foram identificados e estão sendo investigados.
Foram encontrados R$ 3.659 em espécie e um bloco de anotação para esquema de venda de cocaína
Foram encontrados R$ 3.659 em espécie e um bloco de anotação para esquema de venda de cocaína Crédito: Guarda Municipal de Vitória
Segundo o secretário de Segurança Urbana de Vitória, Ícaro Ruginsk, os criminosos apresentaram documentos falsos no momento da abordagem.
"A divisão de homicídios passou as características desses indivíduos para o nosso núcleo de inteligência, que imediatamente trabalhou essa informação para a equipe de rua. Essa equipe fez o cerco, esses indivíduos tentaram fugir arremessando o veículo contra a equipe, vieram a colidir com veículos de terceiros, mas foram abordados. Tentaram se identificar com documento falso, mas eles foram identificados como dois dos indivíduos mais procurados do Estado", detalhou.
O secretário ainda afirmou que essa é uma prisão que, segundo ele, vai ajudar a desarticular o tráfico de drogas em todo o Espírito Santo, já que trata-se da prisão de uma das lideranças do crime organizado no Estado.
A Polícia Civil confirmou que ambos são foragidos do sistema prisional. A Secretaria de Justiça do Estado (Sejus) informou que Josinei, o Babão, estava foragido da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha desde 15 de maio de 2019, após não retornar de uma saída temporária. Já Dudu fugiu da Penitenciária Semiaberta de Cariacica em 25 de novembro de 2015.

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