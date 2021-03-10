Corpo é encontrado com marcas de tiros em encosta na Curva do Saldanha

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quarta-feira (10) em uma encosta na Curva do Saldanha, em Vitória. Antes de ser jogado na área de mata, o homem teria levado pelo menos dois tiros.
Moradores do Forte São João relataram à polícia que ouviram muitos tiros na região durante a noite desta terça-feira (11). Na manhã desta quarta-feira, ao avistarem um corpo no meio da mata, populares acionaram a Polícia Militar.
Os militares informaram a situação à Polícia Civil, que precisou de ajuda do Corpo de Bombeiros para recolher o corpo, que estava em uma área de difícil acesso.
PERÍCIA
Um trabalho inicial feito pela perícia concluiu que o homem foi morto a tiros. Haviam pelo menos duas perfurações no corpo dele. O rapaz não foi identificado pela polícia e o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
A Polícia Civil acredita que o rapaz foi morto a tiros e depois o corpo dele foi jogado no meio do matagal.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.