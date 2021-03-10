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Em Vitória

Corpo é encontrado com marcas de tiros em encosta na Curva do Saldanha

A Polícia Civil precisou de ajuda do Corpo de Bombeiros para recolher o corpo que estava em uma área de difícil acesso. Antes de ser jogado na área de mata, o homem teria levado pelo menos dois tiros

Publicado em 10 de Março de 2021 às 12:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2021 às 12:47
Corpo de homem foi encontrado com marcas de tiro em encosta na Curva do Saldanha
Corpo é encontrado com marcas de tiro em encosta na Curva do Saldanha Crédito: Reprodução / TV Gazeta
O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quarta-feira (10) em uma encosta na Curva do Saldanha, em Vitória. Antes de ser jogado na área de mata, o homem teria levado pelo menos dois tiros.
Moradores do Forte São João relataram à polícia que ouviram muitos tiros na região durante a noite desta terça-feira (11). Na manhã desta quarta-feira, ao avistarem um corpo no meio da mata, populares acionaram a Polícia Militar
Os militares informaram a situação à Polícia Civil, que precisou de ajuda do Corpo de Bombeiros para recolher o corpo, que estava em uma área de difícil acesso. 

PERÍCIA

Um trabalho inicial feito pela perícia concluiu que o homem foi morto a tiros. Haviam pelo menos duas perfurações no corpo dele. O rapaz não foi identificado pela polícia e o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.
A Polícia Civil acredita que o rapaz foi morto a tiros e depois o corpo dele foi jogado no meio do matagal.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta.

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