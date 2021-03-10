Pandemia: 24 municípios do ES não retornaram com as aulas presenciais

Treze municípios capixabas ainda não têm previsão para o retorno presencial Crédito: Fernando Madeira

Apesar da recomendação da Secretaria Estadual de Saúde de que as escolas públicas, municipais e estaduais estejam abertas, 24 municípios capixabas ainda estão com as portas de suas instituições fechadas para o ensino presencial, segundo levantamento realizado pela União dos Dirigentes Municipais de Educação do Espírito Santo (Undime). Treze delas ainda não têm previsão de quando vão retomar suas atividades presenciais.

Os estudantes de Água Doce do Norte, Alto Rio Novo, Boa Esperança, Baixo Guandu, Ecoporanga, Ibatiba, Ibiraçu, Muniz Freire, Nova Venécia, Piúma, São Mateus, Sooretama e Vila Pavão ainda não têm previsão para retornarem às salas de aulas presencialmente. A justificativa das prefeitura destes municípios é unânime: o risco de contaminação pelo coronavírus.

Segundo o Presidente da Undime, Vilmar Lugão de Britto, desde abril do ano passado o diálogo tem sido constante com todos os municípios para oferecer aos estudantes uma educação de qualidade, seja remota ou presencial, de forma a não prejudicá-los. “Nosso trabalho é de mobilização, mas cada município tem autonomia para decidir sobre o seu retorno às aulas e o modelo de ensino que vai ser adotado. No meu entendimento, todos tiveram tempo de planejar o retorno presencial”, explica.

MAPA DE RISCO

Ao recomendar o retorno presencial das aulas a partir do mês de março, o Secretário Estadual de Educação, Victor de Angelo, ressaltou que mesmo com as definições da pasta a respeito do retorno de atividades presenciais, os municípios devem respeitar as delimitações do Mapa de Risco, elaborado pelo governo, e que classifica as cidades do Estado conforme o potencial de transmissão do coronavírus.

Na classificação de risco alto, as escolas devem permanecer fechadas, mesmo se a decisão for pelo ensino híbrido ou presencial. Na matriz de risco atual, o único município do Estado que está classificado com risco alto é Ibatiba, que já oferece ensino remoto, e segue sem previsão de retorno das aulas presenciais.