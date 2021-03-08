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Escola em Muqui suspende aulas presenciais após casos de Covid-19

As aulas presenciais na Escola Marcondes de Souza estão suspensas entre os dias 8 e 21 de março. Quatro servidores testaram positivo para o novo coronavírus

Publicado em 08 de Março de 2021 às 11:40

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

08 mar 2021 às 11:40
As aulas presenciais na Escola Marcondes de Souza estão suspensas entre os dias 08 e 21 de março
Escola em Muqui suspende aulas presenciais após casos de Covid-19 Crédito: Redes Sociais
Uma escola estadual em Muqui, no Sul do Espírito Santo, suspendeu as aulas presenciais por 15 dias após a confirmação de casos Covid-19. A suspensão na Escola Estadual do Ensino Fundamental Marcondes de Souza começou nesta segunda-feira (8) e vai até o dia 21 de março.
Segundo a divulgação feita pela escola, a medida foi tomada por recomendação da Vigilância de Saúde do município, que foi emitida após terem sido confirmados mais de dois casos de Covid-19 na unidade de ensino nas últimas semanas.
A escola divulgou ainda que, neste período sem aulas presenciais, a unidade passará por desinfecção e readequação para um retorno seguro. Enquanto isso, a orientação é que funcionários e alunos fiquem em isolamento social e informem o aparecimento de qualquer sintoma gripal.
Nesta segunda-feira (8), a prefeitura de Muqui informou que, em virtude do aumento dos casos de Covid-19 no município, não haverá atendimento presencial ao público na prefeitura, durante esta semana.

QUATRO SERVIDORES COM COVID-19

A Superintendência Regional de Educação de Cachoeiro informou que todas as medidas foram tomadas, conforme orientam os protocolos da Secretaria Estadual de Educação (Sedu) em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), e confirmou que quatro servidores estão afastados com confirmação de Covid-19. Neste período, as aulas continuam por meio das Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNP).

O MESMO ACONTECEU EM CONCEIÇÃO DO CASTELO EM FEVEREIRO

Nesta segunda-feira (8), a escola Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio (CEEFMTI) Elisa Paiva, em Conceição do Castelo, está retornando às aulas presenciais que estavam suspensas desde o último dia 19. A escola informou que a liberação foi concedida pela Vigilância Sanitária e Epidemiológica do município.

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