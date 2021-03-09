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Pandemia no ES

Covid-19: aulas presenciais são suspensas em duas escolas de Linhares

Os dois centros de educação infantil municipais tiveram as aulas presenciais suspensas devido à confirmação de casos da doença entre profissionais

Publicado em 09 de Março de 2021 às 18:17

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

09 mar 2021 às 18:17
Uma das escolas afetadas é o Centro de Educação Infantil Municipal Chapeuzinho Vermelho
Uma das escolas afetadas é o Centro de Educação Infantil Municipal Chapeuzinho Vermelho Crédito: Prefeitura Municipal de Linhares
Dois centros de educação infantil municipais de Linhares, no Norte do Espírito Santo, tiveram as aulas presenciais suspensas devido à confirmação de casos de Covid-19 entre profissionais que atuam nas unidades de ensino.
Segundo a prefeitura, os casos foram registrados no Centro de Educação Infantil Municipal Chapeuzinho Vermelho e no Centro de Educação Infantil Municipal Adagmar Pinto Santos, ambos localizados no bairro Interlagos. As aulas foram suspensas por sete dias e deverão retornar para o formato presencial híbrido no próximo dia 16 de março. O município não informou o número de pessoas contaminadas pela doença nas duas escolas.
A administração municipal acrescentou que os profissionais e os pais dos estudantes foram orientados a acompanhar possíveis sintomas da doença e buscar as Unidades Básicas de Saúde de referência do bairro em caso de suspeita. Enquanto isso, as atividades serão realizadas de forma remota.
Ceim “Chapeuzinho Vermelho”, no Interlagos, em Linhares
Ceim “Chapeuzinho Vermelho”, no Interlagos, em Linhares Crédito: Prefeitura Municipal de Linhares
A prefeitura disse ainda que os casos estão sendo acompanhados pelas equipes da Vigilância Epidemiológica do Município. Todos os pacientes apresentam sintomas leves, sem a necessidade de internação.

AULAS NA REDE MUNICIPAL DE LINHARES

As aulas na rede municipal de Linhares voltaram no dia 8 de fevereiro. As escolas adotaram o formato híbrido, ou seja, com aulas presenciais e remotas, seguindo um planejamento específico para cada modalidade de ensino.
Aulas da educação infantil em Linhares
Aulas da educação infantil em Linhares Crédito: Felipe Tozatto | Prefeitura Municipal de Linhares
A Secretaria de Educação de Linhares informou que, do dia 8 de fevereiro até o dia 9 de março (hoje), 50 casos de Covid-19 foram confirmados entre os profissionais da Educação e dois entre estudantes da rede municipal de ensino.

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