Covid-19: aulas presenciais são suspensas em duas escolas de Linhares

Segundo a prefeitura, os casos foram registrados no Centro de Educação Infantil Municipal Chapeuzinho Vermelho e no Centro de Educação Infantil Municipal Adagmar Pinto Santos, ambos localizados no bairro Interlagos. As aulas foram suspensas por sete dias e deverão retornar para o formato presencial híbrido no próximo dia 16 de março. O município não informou o número de pessoas contaminadas pela doença nas duas escolas.
A administração municipal acrescentou que os profissionais e os pais dos estudantes foram orientados a acompanhar possíveis sintomas da doença e buscar as Unidades Básicas de Saúde de referência do bairro em caso de suspeita. Enquanto isso, as atividades serão realizadas de forma remota.
A prefeitura disse ainda que os casos estão sendo acompanhados pelas equipes da Vigilância Epidemiológica do Município. Todos os pacientes apresentam sintomas leves, sem a necessidade de internação.
AULAS NA REDE MUNICIPAL DE LINHARES
As aulas na rede municipal de Linhares voltaram no dia 8 de fevereiro. As escolas adotaram o formato híbrido, ou seja, com aulas presenciais e remotas, seguindo um planejamento específico para cada modalidade de ensino.
A Secretaria de Educação de Linhares informou que, do dia 8 de fevereiro até o dia 9 de março (hoje), 50 casos de Covid-19 foram confirmados entre os profissionais da Educação e dois entre estudantes da rede municipal de ensino.