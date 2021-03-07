Mulher morre após sofrer acidente em academia de Linhares

Duda Vervloet se acidentou em academia de crosstreino Crédito: Reprodução | Arquivo pessoal

Uma mulher morreu na noite deste sábado (6), após 17 dias internada na UTI, devido a um acidente em uma academia de crosstreino, em Linhares , no Norte do Espírito Santo . Duda Vervloet tinha 47 anos, ajudava as filhas no salão de beleza da família, e se acidentou no dia 18 de fevereiro.

A mulher sofreu uma queda durante a execução de um movimento em uma academia de crosstreino, localizada no bairro Linhares V. O acidente causou uma luxação cervical, levando a um trauma medular. Segundo a família da vítima, ela foi socorrida pelos bombeiros e levada para um hospital particular de Linhares. Duda passou por uma cirurgia na coluna e ficou internada na UTI após complicações do pós-cirúrgico.

Segundo a academia, a mulher estava realizando um treino educativo para aprender a realizar o "pistol deitado", um agachamento feito com uma das pernas em que o corpo fica semelhante ao formato de pistola. Nessa fase de aprendizado, são utilizadas duas caixas, para o corpo poder ter onde se apoiar. No treinamento, no entanto, a vítima acabou utilizando apenas uma caixa e, na hora de se deitar, o corpo ficou sem apoio na parte da cabeça e caiu.

O "pistol sentado" pode ser realizado com apenas uma caixa Crédito: Reprodução | Gym Coaches - Youtube

O QUE DIZ A ACADEMIA

Por meio de nota, a academia afirma que, durante a execução de um educativo, considerado um dos exercícios mais simples do crossfit, para preparar o aluno para atividades que exigem mais força física, a mulher projetou o corpo em direção a caixa e caiu com a cabeça no chão. "Para o aluno acostumar com o movimento, existe um educativo onde o aluno se deita nas duas caixas e se levanta, fazendo impulso para frente, levantando com apenas uma das pernas.", explica a nota.

A academia afirma ainda que todas as aulas são ministradas por professor habilitado: "Ele fez a orientação do movimento e preparou as caixas para que as duplas fizessem o exercício", e explica que a vítima acabou utilizando apenas uma caixa para realizar a atividade, quando o recomendável é utilizar duas, uma atrás da outra, para o corpo não cair para fora.