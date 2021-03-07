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Norte do ES

Mulher morre após sofrer acidente em academia de Linhares

Duda Vervloet tinha 47 anos, ajudava as filhas no salão de beleza da família, e se acidentou em um treino. Ela ficou internada por 17 dias

Publicado em 07 de Março de 2021 às 15:04

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

07 mar 2021 às 15:04
Duda Vervloet se acidentou em academia de crosstreino Crédito: Reprodução | Arquivo pessoal
Uma mulher morreu na noite deste sábado (6), após 17 dias internada na UTI, devido a um acidente em uma academia de crosstreino, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Duda Vervloet tinha 47 anos, ajudava as filhas no salão de beleza da família, e se acidentou no dia 18 de fevereiro.  
A mulher sofreu uma queda durante a execução de um movimento em uma academia de crosstreino, localizada no bairro Linhares V. O acidente causou uma luxação cervical, levando a um trauma medular. Segundo a família da vítima, ela foi socorrida pelos bombeiros e levada para um hospital particular de Linhares. Duda passou por uma cirurgia na coluna e ficou internada na UTI após complicações do pós-cirúrgico.

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Segundo a academia, a mulher estava realizando um treino educativo para aprender a realizar o "pistol deitado", um agachamento feito com uma das pernas em que o corpo fica semelhante ao formato de pistola. Nessa fase de aprendizado, são utilizadas duas caixas, para o corpo poder ter onde se apoiar. No treinamento, no entanto, a vítima acabou utilizando apenas uma caixa e, na hora de se deitar, o corpo ficou sem apoio na parte da cabeça e caiu.
O "pistol sentado" pode ser realizado com apenas uma caixa Crédito: Reprodução | Gym Coaches - Youtube

O QUE DIZ A ACADEMIA

Por meio de nota, a academia afirma que, durante a execução de um educativo, considerado um dos exercícios mais simples do crossfit, para preparar o aluno para atividades que exigem mais força física, a mulher projetou o corpo em direção a caixa e caiu com a cabeça no chão. "Para o aluno acostumar com o movimento, existe um educativo onde o aluno se deita nas duas caixas e se levanta, fazendo impulso para frente, levantando com apenas uma das pernas.", explica a nota.
A  academia afirma ainda que todas as aulas são ministradas por professor habilitado: "Ele fez a orientação do movimento e preparou as caixas para que as duplas fizessem o exercício", e explica que a vítima acabou utilizando apenas uma caixa para realizar a atividade, quando o recomendável é utilizar duas, uma atrás da outra, para o corpo não cair para fora.

Correção

08/03/2021 - 1:30
O texto desta matéria afirmava anteriormente, de forma equivocada, que o acidente havia acontecido no bairro Gaivotas e no dia 25 de fevereiro. Neste segunda, após apuração da TV Gazeta Norte no local, foi esclarecido que o bairro é Linhares V e o acidente aconteceu no dia 18 de fevereiro. As informações foram alteradas.

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