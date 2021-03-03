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Norte do ES

Homem é preso com mais de 20 kg de maconha em Linhares

A Polícia Militar fazia um patrulhamento de rotina no bairro Shell, em Linhares, quando detectou um movimento suspeito na residência do homem preso

Publicado em 03 de Março de 2021 às 09:59

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 mar 2021 às 09:59
Homem é preso com mais de 20 kg de maconha em Linhares Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um homem foi preso nesta terça-feira (2), no bairro Shell, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar fazia um patrulhamento na região quando percebeu uma movimentação suspeita perto de uma casa.
Segundo a Polícia Militar, durante o patrulhamento, foi constatado um movimento de pessoas em um veículo próximo a uma residência. Os policiais se dirigiram ao local, e um homem tentou fugir, mas acabou se entregando.

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Na residência onde o homem havia tentado se esconder, havia forte odor de maconha, segundo os policiais militares. Ao analisar o imóvel, foi constatado que as drogas estavam em um dos cômodos da casa. A Polícia Militar apreendeu mais de 20 quilos de maconha, 1,2 quilo de cocaína, além de balanças de precisão, tesoura, celular e mais de R$ 5 mil em dinheiro.
O homem recebeu voz de prisão por tráfico de entorpecentes e foi conduzido ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Linhares, onde foi apresentado sem lesões corporais juntamente com o material aprendido.

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