Homem é preso com mais de 20 kg de maconha em Linhares

Um homem foi preso nesta terça-feira (2), no bairro Shell, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar fazia um patrulhamento na região quando percebeu uma movimentação suspeita perto de uma casa.
Segundo a Polícia Militar, durante o patrulhamento, foi constatado um movimento de pessoas em um veículo próximo a uma residência. Os policiais se dirigiram ao local, e um homem tentou fugir, mas acabou se entregando.
Na residência onde o homem havia tentado se esconder, havia forte odor de maconha, segundo os policiais militares. Ao analisar o imóvel, foi constatado que as drogas estavam em um dos cômodos da casa. A Polícia Militar apreendeu mais de 20 quilos de maconha, 1,2 quilo de cocaína, além de balanças de precisão, tesoura, celular e mais de R$ 5 mil em dinheiro.
O homem recebeu voz de prisão por tráfico de entorpecentes e foi conduzido ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Linhares, onde foi apresentado sem lesões corporais juntamente com o material aprendido.