Homem é preso com mais de 20 kg de maconha em Linhares Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Segundo a Polícia Militar, durante o patrulhamento, foi constatado um movimento de pessoas em um veículo próximo a uma residência. Os policiais se dirigiram ao local, e um homem tentou fugir, mas acabou se entregando.

Na residência onde o homem havia tentado se esconder, havia forte odor de maconha, segundo os policiais militares. Ao analisar o imóvel, foi constatado que as drogas estavam em um dos cômodos da casa. A Polícia Militar apreendeu mais de 20 quilos de maconha, 1,2 quilo de cocaína, além de balanças de precisão, tesoura, celular e mais de R$ 5 mil em dinheiro.