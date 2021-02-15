Homem é morto a tiro durante partida de futebol em Linhares

Um homem foi assassinado na tarde deste domingo (14) no Estádio do São Paulo Apóstolo, no bairro Interlagos, em Linhares, Norte do Espírito Santo. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a vítima já estava sem vida.
Segundo informações da Polícia Militar, o homem estava jogando futebol quando foi atingido por um tiro. Nome e idade da vítima não foram divulgados.
O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares (SML). A Polícia Militar realizou buscas na região, mas não encontrou nenhum suspeito. A Polícia Civil afirma que o caso está sob investigação.