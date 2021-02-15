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Norte do ES

Homem é morto a tiro durante partida de futebol em Linhares

O crime aconteceu na tarde deste domingo (14), no estádio que fica localizado no bairro Interlagos
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 fev 2021 às 09:50

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 09:50

Estádio do São Paulo Apóstolo, no bairro Interlagos, em Interlagos
Estádio do São Paulo Apóstolo, no bairro Interlagos, em Interlar Crédito: Felipe Tozatto | Prefeitura de Linhares
Um homem foi assassinado na tarde deste domingo (14) no Estádio do São Paulo Apóstolo, no bairro Interlagos, em LinharesNorte do Espírito Santo. O Corpo de  Bombeiros foi acionado,  mas a vítima já estava sem vida.
Segundo informações da Polícia Militar, o homem estava jogando futebol quando foi atingido por um tiro. Nome e idade da vítima não foram divulgados.
O corpo  foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Linhares (SML). A Polícia Militar realizou buscas na região, mas não encontrou nenhum suspeito. A Polícia Civil afirma que o caso está sob investigação.

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