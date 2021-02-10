Homem é encontrado morto em apartamento no Centro de Linhares

Um homem identificado como Welber Teixeira do Nascimento, de 34 anos, foi encontrado morto em um apartamento no Centro de Linhares, Norte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (10). Segundo a Polícia Civil, o corpo já estava em adiantado estado de decomposição.
O apartamento onde o corpo foi encontrado está localizado na Avenida João Felipe Calmon, uma das principais vias do Centro de Linhares.
Uma vizinha de Weber sentiu um mau cheiro perto do apartamento dele e decidiu acionar a polícia para averiguar. Segundo a Polícia Civil, a vítima estava com as mãos amarradas. O corpo já estava em avançado estado de decomposição, segundo as informações da perícia. A causa da morte será investigada.