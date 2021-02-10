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Norte do ES

Homem é encontrado morto em apartamento no Centro de Linhares

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Welber Teixeira do Nascimento, de 34 anos. Estava com as mãos amarradas e o corpo em avançado estado de decomposição, segundo a perícia

Publicado em 

10 fev 2021 às 16:49

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 16:49

Policia Civil
Polícia Civil investiga o caso Crédito: Ricardo Medeiros
Um homem identificado como Welber Teixeira do Nascimento, de 34 anos, foi encontrado morto em um apartamento no Centro de LinharesNorte do Espírito Santo, na tarde desta quarta-feira (10). Segundo a Polícia Civil, o corpo já estava em adiantado estado de decomposição.
O apartamento onde o corpo foi encontrado está localizado na Avenida João Felipe Calmon, uma das principais vias do Centro de Linhares.
Uma vizinha de Weber sentiu um mau cheiro perto do apartamento dele e decidiu acionar a polícia para averiguar. Segundo a Polícia Civil, a vítima estava com as mãos amarradas. O corpo já estava em avançado estado de decomposição, segundo as informações da perícia. A causa da morte será investigada.

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