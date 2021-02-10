Operação policial em Jaguaré prende suspeitos e apreende armas e dinheiro

Operação conjunta entre PM e PC prende suspeitos de crimes graves em Jaguaré Crédito: Divulgação

As polícias Militar Civil realizaram uma operação conjunta em Jaguaré , no Norte do Espírito Santo , na manhã desta quarta-feira (10). A ação teve por objetivo cumprir os mandados de prisão, busca e apreensão, para prender o chefe do tráfico de drogas na região e seus comparsas. Os suspeitos alvo da operação são investigados pelas práticas de tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídios.

Na primeira casa, objeto do mandado de busca, um homem foi preso. No imóvel, os policiais encontraram uma pistola calibre .40 carregada, 99 munições do mesmo calibre, três carregadores compatíveis para a arma, uma mochila contendo joias e a quantia de R$ 1.610,00 em espécie.

Operação conjunta entre PM e PC prende suspeitos de crimes graves em Jaguaré Crédito: Divulgação

Em outra residência, os policiais apreenderam um menor de idade, um aparelho celular e R$ 4.400,00 em espécie. Em uma casa próxima, estavam dois adolescentes e um adulto, que tentaram fugir quando perceberam a ação policial, mas também foram capturados pela polícia.

No local onde foram detidos, os policiais encontraram um revólver calibre 38, 47 buchas de maconha, 18 pedras de crack, um rádio comunicador, seis aparelhos de celulares e três coldres e R$ 1.200,00 em espécie. Duas mulheres, sendo uma delas menor de idade, também foram detidas na moradia usada como depósito de materiais ilícitos.