AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Norte do ES

Operação policial em Jaguaré prende suspeitos e apreende armas e dinheiro

A operação foi realizada na manhã desta quarta-feira (10) e teve por objetivo prender o chefe do tráfico da região; sete pessoas foram detidas

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 16:33

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 fev 2021 às 16:33
Operação conjunta entre PM e PC prende suspeitos de crimes graves em Jaguaré
Operação conjunta entre PM e PC prende suspeitos de crimes graves em Jaguaré Crédito: Divulgação
As polícias Militar e Civil realizaram uma operação conjunta em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (10). A ação teve por objetivo cumprir os mandados de prisão, busca e apreensão, para prender o chefe do tráfico de drogas na região e seus comparsas. Os suspeitos alvo da operação são investigados pelas práticas de tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídios.
Na primeira casa, objeto do mandado de busca, um homem foi preso. No imóvel, os policiais encontraram uma pistola calibre .40 carregada, 99 munições do mesmo calibre, três carregadores compatíveis para a arma, uma mochila contendo joias e a quantia de R$ 1.610,00 em espécie.
Operação conjunta entre PM e PC prende suspeitos de crimes graves em Jaguaré
Operação conjunta entre PM e PC prende suspeitos de crimes graves em Jaguaré Crédito: Divulgação
Em outra residência, os policiais apreenderam um menor de idade, um aparelho celular e R$ 4.400,00 em espécie. Em uma casa próxima, estavam dois adolescentes e um adulto, que tentaram fugir quando perceberam a ação policial, mas também foram capturados pela polícia.
No local onde foram detidos, os policiais encontraram um revólver calibre 38, 47 buchas de maconha, 18 pedras de crack, um rádio comunicador, seis aparelhos de celulares e três coldres e R$ 1.200,00 em espécie. Duas mulheres, sendo uma delas menor de idade, também foram detidas na moradia usada como depósito de materiais ilícitos.
Os detidos, bem como todo o material ilícito foram encaminhados para o plantão da 18ª Delegacia Regional de São Mateus para as providências cabíveis. A polícia não informou a identidade dos detidos, nem os crimes cometidos por cada um.

Veja Também

Homem com diversas passagens pela polícia é detido em São Mateus

Vídeo impressionante mostra acidente em cruzamento, em São Mateus

Após roubo a hotel, moradores reclamam de insegurança em Itaúnas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

armas Homicídio Jaguaré Polícia Civil Tráfico de drogas ES Norte Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Contêineres
Exportações do agronegócio capixaba: quem subiu e quem desceu no semestre
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 16/07/2026
Imagem de destaque
Editais e Avisos - 16/07/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados