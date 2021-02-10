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Homem com diversas passagens pela polícia é detido em São Mateus

Segundo informações da polícia, o homem tem uma extensa ficha criminal, incluindo uma condenação por homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 12:52

Publicado em 

10 fev 2021 às 12:52
Segurança - Policial militar
Segurança - Policial Militar Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem, que estava foragido do Sistema Penitenciário de Linhares e é considerado de alta periculosidade, foi detido pela Polícia Militar na tarde da última segunda-feira (9). Os policiais encontraram o indivíduo em uma residência no bairro Ayrton Senna, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.
Segundo informações da Polícia Militar, o foragido tem uma extensa ficha criminal. Dentre os crimes, constam uma condenação por homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.
Com base nas informações, agentes de Inteligência e policiais da 1ª Companhia do 13° Batalhão monitoraram o local e fizeram o cerco. O indivíduo teria tentado fugir ao notar a presença dos policiais militares, mas foi capturado.
Materiais apreendidos em São Mateus
Materiais apreendidos em São Mateus Crédito: Divulgação/Sesp
Com o homem não foi encontrado nenhum material ilícito, no entanto, na residência em que ele estava escondido foi encontrado um outro indivíduo, com uma submetralhadora, rádios comunicadores e uma balança de precisão.
Os detidos são suspeitos de cometerem diversos crimes, dentre eles vários roubos, principalmente na zona rural de São Mateus.
O material apreendido e os indivíduos foram encaminhados para a 18ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

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