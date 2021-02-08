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Guerra do tráfico

Homem é morto a tiros em Linhares, no Norte do ES

O crime ocorreu no bairro Araçá, na madrugada deste domingo (7). Segundo a Polícia Civil, trata-se de um crime de acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas da região

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 15:24

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

08 fev 2021 às 15:24
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil
Guerra do tráfico: homem é morto a tiros em Linhares Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem de 38 anos foi morto a tiros em Linhares, Norte do Espírito Santo, na madrugada deste domingo (7). O crime ocorreu no bairro Araçá. Segundo a Polícia Civil, trata-se de um crime de acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas da região.
De acordo com a Polícia Militar, os militares foram ao local do crime e não encontraram a vítima, que havia sido levada por testemunhas para o Hospital Geral de Linhares (HGL). Quando chegaram na unidade, os policiais foram informados que o homem foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O nome da vítima não foi informado pela PM.

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Ainda de acordo com a Polícia Civil, o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até a tarde desta segunda-feira (8) nenhum suspeito de cometer o crime havia sido detido.
A polícia destacou que diligências e oitivas estão em andamento. Apesar de apontar a ligação do homicídio com o tráfico de drogas, a polícia afirma que nenhuma motivação é descartada.

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