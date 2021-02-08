Após perseguição, Guarda de Vitória prende acusado de homicídio

Imagem de arquivo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Vitória Crédito: Daniel Reis

A Guarda Municipal de Vitória prendeu na noite deste domingo (07) um homem de 31 anos suspeito de ter cometido um assassinato em 30 de janeiro de 2019. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), o crime teria acontecido em uma praça do bairro Padre Gabriel, em Cariacica . Neste domingo, o carro do acusado foi identificado pelo Cerco Inteligente de Vitória quando atravessou a Segunda Ponte. Houve perseguição entre o suspeito e a Guarda até a Avenida Leitão da Silva, próximo à escadaria de Jesus de Nazareth, onde o homem foi preso.

De acordo com a secretaria, a prisão foi possível devido a uma parceria entre a prefeitura e a Polícia Civil, que compartilhou informações que pudessem ser utilizadas no Cerco Inteligente de Segurança. Os agentes da corporação foram informados pelo Departamento de Homicídios de Cariacica que o jovem havia sido identificado circulando pela Grande Vitória, em um veículo modelo Toyota Corolla. A placa do carro foi, então, cadastrada no sistema de videomonitoramento da prefeitura da capital, após os dados serem repassados à Secretaria Municipal de Segurança Urbana.

O suspeito, natural de Manhuaçu, em Minas Gerais, estava com um mandado de prisão, expedido pela 4ª Vara Criminal de Cariacica, em aberto desde o dia 1º de dezembro de 2020.

As informações iniciais dão conta de que o acusado, que já foi condenado e cumpriu pena por um crime de homicídio em 2008, teria cometido um novo assassinato no dia 30 de janeiro de 2019, no bairro Padre Gabriel, em Cariacica – onde reside atualmente. A vítima tinha 17 anos.