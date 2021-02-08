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Crime foi em 2019

Após perseguição, Guarda de Vitória prende acusado de homicídio

O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi identificado após o veículo que dirigia ser localizado pelo Cerco Inteligente de Segurança. Os dados do automóvel foram repassados pela Polícia Civil à prefeitura
Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

07 fev 2021 às 21:47

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 21:47

Foto da DHPP de Vitória com uma viatura da Polícia Civil e agentes da polícia em frente
Imagem de arquivo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Vitória Crédito: Daniel Reis
A Guarda Municipal de Vitória prendeu na noite deste domingo (07) um homem de 31 anos suspeito de ter cometido um assassinato em 30 de janeiro de 2019. Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu), o crime teria acontecido em uma praça do bairro Padre Gabriel, em Cariacica. Neste domingo, o carro do acusado foi identificado pelo Cerco Inteligente de Vitória quando  atravessou a Segunda Ponte. Houve perseguição entre o suspeito e a Guarda até a Avenida Leitão da Silva, próximo à escadaria de Jesus de Nazareth, onde o homem foi preso.
De acordo com a secretaria, a prisão foi possível devido a uma parceria entre a prefeitura e a Polícia Civil, que compartilhou informações que pudessem ser utilizadas no Cerco Inteligente de Segurança. Os agentes da corporação foram informados pelo Departamento de Homicídios de Cariacica que o jovem havia sido identificado circulando pela Grande Vitória, em um veículo modelo Toyota Corolla. A placa do carro foi, então, cadastrada no sistema de videomonitoramento da prefeitura da capital, após os dados serem repassados à Secretaria Municipal de Segurança Urbana.
O suspeito, natural de Manhuaçu, em Minas Gerais, estava com um mandado de prisão, expedido pela 4ª Vara Criminal de Cariacica, em aberto desde o dia 1º de dezembro de 2020. 
As informações iniciais dão conta de que o acusado, que já foi condenado e cumpriu pena por um crime de homicídio em 2008, teria cometido um novo assassinato no dia 30 de janeiro de 2019, no bairro Padre Gabriel, em Cariacica – onde reside atualmente. A vítima tinha 17 anos.
O criminoso que, segundo a prefeitura, não pôde ter o nome divulgado devido ao mandado tramitar em segredo de justiça, não resistiu à prisão nem tentou fugir do local, segundo o secretário municipal de Segurança, Ícaro Ruginski. 

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