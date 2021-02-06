Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jardim Tropical e Serra Dourada III

Festas clandestinas terminam em confronto com a PM na Serra

As ocorrências foram registradas nos bairros Jardim Tropical e Serra Dourada III na madrugada deste sábado (06). Nas duas situações, a polícia informou ter utilizado granadas de efeito moral para dispersar a aglomeração
José Carlos Schaeffer

José Carlos Schaeffer

Publicado em 

06 fev 2021 às 16:46

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 16:46

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira
Festas clandestinas terminam em confronto com a PM na Serra
Policiais militares entraram em confronto com participantes de festas clandestinas na Serra, na madrugada deste sábado (06). As ocorrências foram registradas nos bairros Jardim Tropical e Serra Dourada III. Nas duas situações, a PM informa ter sido recebida com pedras e garrafadas ao chegar no local. Segundo relato dos militares, para dispersar a aglomeração, foram lançadas granadas não-letais.
No bairro Serra Dourada III, a PM disse ter se deparado com 800 pessoas em um ginásio poliesportivo na avenida Salvador por volta de 2h45. Ao se aproximar, a PM afirma que as pessoas jogaram pedras e garrafas em direção aos militares. Em reação, os militares utilizaram equipamentos não letais para dispersar os frequentadores. “A ação dos policiais foi suficiente para que cessasse a injusta agressão e restabelecesse a ordem no local, além da desobstrução da via”, disse, em nota.
No bairro Jardim Tropical, a PM informou ter se deparado com cerca de 500 pessoas obstruindo a rua José Zeferino às 4h40. Assim como em Serra Dourada IIl, a polícia disse que frequentadores da festa arremessaram pedras e garrafas. “Diante da hostilidade, foram lançadas granadas para a dispersão dos agressores”, destacou, em nota.
A Polícia Militar não informou se houve feridos nas duas festas. Procurada, a Polícia Civil informou que a ocorrência não foi localizada no plantão vigente da Delegacia Regional de Serra, e que nos fins de semana e feriados não tem acesso a ocorrência de plantões anteriores.

Veja Também

Jovem é baleado após briga em baile funk em Vitória

Acusado de matar duas pessoas em baile funk em Vila Velha é preso

PM fecha baile clandestino na Serra em meio a confronto e tiros de borracha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra Polícia Militar Baile do Mandela
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo despenca após anúncio de cessar-fogo entre EUA e Irã: como isso afeta o Brasil
Imagem de destaque
Acidente na Vila Rubim congestiona trânsito em Cariacica e Vila Velha
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o cessar-fogo de duas semanas entre EUA e Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados