Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Festas clandestinas terminam em confronto com a PM na Serra



Policiais militares entraram em confronto com participantes de festas clandestinas na Serra , na madrugada deste sábado (06). As ocorrências foram registradas nos bairros Jardim Tropical e Serra Dourada III. Nas duas situações, a PM informa ter sido recebida com pedras e garrafadas ao chegar no local. Segundo relato dos militares, para dispersar a aglomeração, foram lançadas granadas não-letais.

No bairro Serra Dourada III, a PM disse ter se deparado com 800 pessoas em um ginásio poliesportivo na avenida Salvador por volta de 2h45. Ao se aproximar, a PM afirma que as pessoas jogaram pedras e garrafas em direção aos militares. Em reação, os militares utilizaram equipamentos não letais para dispersar os frequentadores. “A ação dos policiais foi suficiente para que cessasse a injusta agressão e restabelecesse a ordem no local, além da desobstrução da via”, disse, em nota.

No bairro Jardim Tropical, a PM informou ter se deparado com cerca de 500 pessoas obstruindo a rua José Zeferino às 4h40. Assim como em Serra Dourada IIl, a polícia disse que frequentadores da festa arremessaram pedras e garrafas. “Diante da hostilidade, foram lançadas granadas para a dispersão dos agressores”, destacou, em nota.

