Acusado de matar duas pessoas em baile funk em Vila Velha é preso

Paulo Henrique Vieira Coelho, conhecido como "Curupaque", foi preso nesta segunda (21) Crédito: Divulgação/PCES

O delegado Romualdo Gianordolli, titular do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), explicou que Curupaque é um traficante conhecido na região do Morro do Macaco. O ataque em janeiro de 2019 aconteceu porque ele encontrou traficantes de um grupo rival no baile clandestino e atirou contra eles. Jamerson Silva Souza, de 25 anos, e Ramon Carlos Freitas, de 26, que seriam os alvos, foram alvejados e morreram no local.

"Teve a prisão do Curupaque, traficante do Morro do Macaco, que prendemos nessa incursão no Morro do Macaco. Ele estava com haxixe e munições, uma boa quantidade. Ele foi responsável em janeiro de 2019 por um fato de grande repercussão em um baile do mandela. Ele encontrou traficantes rivais e, com uma Glock com seletor de rajada, que é letal principalmente em ambientes confinados, matou os dois traficantes e feriu mais 13 pessoas", explicou o delegado.

Sidney e Pedro são acusados de espancar até a morte um morador em situação de rua Crédito: Divulgação/PCES

Além disso, a Polícia Civil destacou as prisões de Sidney de Paulo Nascimento Júnior, de 24 anos, e Pedro Lucas Pirola de Souza, de 18, que, junto com outros dois homens e dois menores de idade, espancaram até a morte um morador em situação de rua identificado como Edson Bueno Vieira Junior . De acordo com a polícia, o crime aconteceu em julho deste ano.

"Teve a prisão de dois indivíduos que espancaram até a morte um morador de rua. É algo que realmente revolta a população. Esses casos envolvendo moradores de rua são muito difíceis de chegar à autoria, mas hoje (21) eles foram presos", pontuou o delegado Romualdo Gianordolli.

PRISÃO DE FEMINICIDA

"Obtemos êxito em uma prisão no Morro da Garrafa de um feminicida, que matou a namorada após uma discussão em um baile funk. Ele já havia sido preso na Caim 9, foi liberado pela Justiça mediante uso de tornozeleira, mas retirou a tornozeleira e, no dia desse baile funk, matou a namorada após uma discussão", comentou o delegado.

APREENSÕES

No balanço desta fase, divulgado pela polícia, 22 pessoas foram presas, sendo oito por cumprimento de mandado de prisão por homicídio e oito por outros crimes. Outras seis pessoas foram presas em flagrante. Seis armas e 339 munições foram apreendidas, dentre as quais o delegado Romualdo Gianordolli destacou dois fuzis encontrados em um galpão em Cobilândia, Vila Velha.

A Polícia Civil apreendeu armas Crédito: Divulgação/PCES

"Destacamos a apreensão de dois fuzis, uma a AK-47 e um fuzil de fabricação americana, os dois calibre .762, com um poder lesivo impressionante. A equipe foi para o Bairro da Penha (em Vitória), de lá conseguiu algumas informações e conseguiu essa apreensão em um galpão em Cobilândia. O material estava enterrado, envolvido em sacolas plásticas", disse.

A polícia ainda afirmou que foram apreendidos 162 papelotes de cocaína e 39 porções de outras drogas. Também foram encontrados R$ 7.655 e um automóvel foi apreendido.