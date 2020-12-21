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Feminicídio

Preso durante operação é o assassino confesso da jovem Evellin em Vitória

Felipe Martins de Amorim confessou, ainda em novembro, ter matado a própria esposa, Evellin Bernardo de Oliveira, de 20 anos, mas estava solto. Ele foi preso na manhã desta segunda-feira (21) em mais uma etapa da Operação Caim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 14:36

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 14:36

Polícia
Felipe Martins de Amorim foi preso na manhã desta segunda-feira (21) pelo crime de feminicídio. Ele confessou ter matado Evellin Bernardo de Oliveira, com quem teve uma filha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Está na cadeia o assassino confesso da jovem Evellin Bernardo de Oliveira, morta no dia 30 de outubro deste ano, no Morro da Garrafa, em Vitória. Felipe Martins de Amorim, de 21 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (21), em Vitória, em mais uma etapa da Operação Caim. O rapaz já havia sido detido em julho durante a nona fase da mesma operação pelo crime de tráfico de drogas. Desta vez, ele foi preso pelo crime de feminicídio contra a então companheira.

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Aos 20 anos de idade e mãe de uma bebê  na época com quatro meses , Evellin foi assassinada com um tiro na cabeça enquanto comemorava o próprio aniversário. Sem demonstrar nenhum tipo de ressentimento, Felipe compareceu à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), em Vitória, seis dias após atirar e matar a mulher, no Morro da Garrafa, na Capital.
De acordo com Marcos Daniel Vasconcelos Coutinho, advogado do suspeito, o casal estava em uma festa de comemoração do aniversário de Evellin quando os dois começaram a discutir por ciúmes.
Após o crime, o rapaz de 21 anos levou a esposa até a rua e pediu que um conhecido a levasse ao Pronto Atendimento da Praia do Suá, porém a jovem não resistiu ao ferimento causado pela bala. No depoimento, Felipe ainda afirmou que jogou a arma usada no mar.

TORNOZELEIRA

Na audiência de custódia, foi determinado que Felipe utilizasse uma tornozeleira eletrônica. Entretanto, no dia 1º de novembro, um dia após matar Evellin, ele rompeu o equipamento de monitoramento por conta própria. O fato, inclusive, foi constatado pela Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).
"O rompimento da tornozeleira de F.M.A. foi registrado no dia 1º de novembro, às 14 horas. O monitoramento foi determinado pelo judiciário em audiência de custódia realizada no dia 26 de julho. Com a violação, a Central de Monitoramento entrou em contato com a família do monitorado a fim de realizar inspeção do equipamento, para possível troca e/ou recolhimento do mesmo. F, no entanto, não compareceu à Central na data determinada", diz a nota enviada pela assessoria da Sejus.
Evellin Bernardo de Oliveira foi assassinada pelo ex-marido
Evellin Bernardo de Oliveira foi assassinada pelo ex-marido Crédito: Arquivo pessoal e Reprodução / TV Gazeta
A secretaria informou ainda que este fato (rompimento da tornozeleira) foi repassado ao Poder Judiciário e ressaltou que não recebeu, até a presente data, novas providências para recolocação de novo equipamento. Com isso, Felipe é considerado evadido do sistema prisional.
Contudo, com a prisão dele durante a Operação Caim nesta segunda-feira, o nome de Felipe voltará a constar no sistema prisional capixaba como detido, e não mais evadido.
Devido à gravidade do crime de feminicídio, o delegado-geral da Polícia Civil no Estado, José Darcy Arruda, em entrevista ao ES 1, da TV Gazeta, acredita que Felipe ficará mais tempo atrás das grades.
"Ele foi preso por tráfico de drogas e mesmo assim ao sair ele continua no seu mundo do crime. Agora, com o feminicídio, certamente deverá ficar preso. É o que nós esperamos", salientou o chefe da Polícia Civil capixaba.
O processo contra Felipe Martins de Amorim corre na 8ª Vara Criminal de Vitória.

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