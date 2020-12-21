Preso durante operação é o assassino confesso da jovem Evellin em Vitória

Felipe Martins de Amorim foi preso na manhã desta segunda-feira (21) pelo crime de feminicídio. Ele confessou ter matado Evellin Bernardo de Oliveira, com quem teve uma filha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Aos 20 anos de idade e mãe de uma bebê  na época com quatro meses , Evellin foi assassinada com um tiro na cabeça enquanto comemorava o próprio aniversário . Sem demonstrar nenhum tipo de ressentimento, Felipe compareceu à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), em Vitória, seis dias após atirar e matar a mulher, no Morro da Garrafa, na Capital.

De acordo com Marcos Daniel Vasconcelos Coutinho, advogado do suspeito, o casal estava em uma festa de comemoração do aniversário de Evellin quando os dois começaram a discutir por ciúmes.

Após o crime, o rapaz de 21 anos levou a esposa até a rua e pediu que um conhecido a levasse ao Pronto Atendimento da Praia do Suá, porém a jovem não resistiu ao ferimento causado pela bala. No depoimento, Felipe ainda afirmou que jogou a arma usada no mar.

TORNOZELEIRA

"O rompimento da tornozeleira de F.M.A. foi registrado no dia 1º de novembro, às 14 horas. O monitoramento foi determinado pelo judiciário em audiência de custódia realizada no dia 26 de julho. Com a violação, a Central de Monitoramento entrou em contato com a família do monitorado a fim de realizar inspeção do equipamento, para possível troca e/ou recolhimento do mesmo. F, no entanto, não compareceu à Central na data determinada", diz a nota enviada pela assessoria da Sejus.

Evellin Bernardo de Oliveira foi assassinada pelo ex-marido Crédito: Arquivo pessoal e Reprodução / TV Gazeta

A secretaria informou ainda que este fato (rompimento da tornozeleira) foi repassado ao Poder Judiciário e ressaltou que não recebeu, até a presente data, novas providências para recolocação de novo equipamento. Com isso, Felipe é considerado evadido do sistema prisional.

Contudo, com a prisão dele durante a Operação Caim nesta segunda-feira, o nome de Felipe voltará a constar no sistema prisional capixaba como detido, e não mais evadido.

ES 1, da TV Gazeta, acredita que Felipe ficará mais tempo atrás das grades. Devido à gravidade do crime de feminicídio, o delegado-geral da Polícia Civil no Estado, José Darcy Arruda, em entrevista ao, acredita que Felipe ficará mais tempo atrás das grades.

"Ele foi preso por tráfico de drogas e mesmo assim ao sair ele continua no seu mundo do crime. Agora, com o feminicídio, certamente deverá ficar preso. É o que nós esperamos", salientou o chefe da Polícia Civil capixaba.