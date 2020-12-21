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Vitória e Aracruz

Operação no ES mira assassinos e traficantes de drogas

Os mandados são cumpridos nos bairros Itararé e Macaco, em Vitória, e no município de Aracruz. Cerca de 200 agentes de segurança participam da ação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2020 às 07:37

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 07:37

As armas foram apreendidas em mais uma fase da operação Caim
Polícia durante operação em Vitória Crédito: Divulgação/SESP
Cerca de 200 agentes de segurança estão nas ruas para cumprir oito mandados de prisão e 18 de busca e apreensão na 12ª fase da Operação Caim. Os mandados são cumpridos nos bairros Itararé e Macaco, em Vitória, e no município de Aracruz.
A operação é coordenada pela Polícia Civil e conta com a participação da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Secretaria da Casa Militar (Notaer), Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Força Nacional e Guardas Municipais.
Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), o principal objetivo da Operação Caim é prender homicidas e combater o tráfico de drogas e crimes relacionados. Até as 6h40, três pessoas já tinham sido presas. O secretário de Estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, contou que armas falsas foram apreendidas. 
"(Ter armas falsas)... é uma tentativa de intimidar com a arrogância, tentando impor o medo na comunidade, e os rivais. É essa guerra que beira o infantil e que provoca mortes",  comentou Ramalho.

A OPERAÇÃO

Onze fases já realizadas resultaram na detenção de 399 pessoas, sendo 113 homicidas, além da apreensão de 90 armas, 2.459 munições, 15 veículos, drogas e dinheiro.
O nome Operação Caim faz referência à história bíblica dos irmãos Caim e Abel e remonta ao primeiro homicídio sobre o qual a sociedade teve conhecimento.
As armas foram apreendidas em mais uma fase da operação Caim
Polícia apreende simulacros de arma de fogo em operação em Vitória Crédito: Divulgação/SESP

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