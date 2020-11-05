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Tiro na cabeça

Mãe de jovem morta em Vitória levanta hipótese de feminicídio

Evellin Bernardo de Oliveira, de 20 anos, foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Relatos recebidos pela mãe da jovem divergem da versão contada pela sogra da vítima à polícia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 22:36

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 22:36

Evellin Bernardo de Oliveira, de 20 anos, morreu com um tiro na cabeça
Evellin Bernardo de Oliveira, de 20 anos, morreu com um tiro na cabeça Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Familiares e amigos da jovem Evellin Bernardo de Oliveira, de 20 anos, que morreu após ir para uma festa na noite de sexta-feira (30), cobram explicações sobre o crime. Para a mãe da jovem, a suspeita é de que a filha tenha sido vítima de feminicídio. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e nenhum suspeito foi preso.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela sogra de Evellin, a jovem foi deixada no Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá, em Vitória, com um tiro na cabeça e depois foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde não resistiu ao ferimento e morreu.
Na ocasião, a sogra contou à polícia que a jovem tinha saído de casa com amigas para comemorar o aniversário de 21 anos. Dias depois, outros relatos começaram a surgir e levantaram hipóteses sobre o que aconteceu na noite do crime.

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A mãe de Evellin, Aline Bernardo, tem recebido áudios de pessoas que dizem ter participado do evento e que ouviram o disparo que matou a vítima.
Segundo testemunhas, Evellin estava em uma festa no Morro da Garrafa, próximo ao local onde ela morava com a sogra e o companheiro. De acordo com uma das testemunhas, um homem teria atirado na jovem acidentalmente. Alguns relatos afirmam que o companheiro de Evellin estava no local.
Evellin Bernardo de Oliveira, de 20 anos, morreu com um tiro na cabeça
Evellin Bernardo de Oliveira, de 20 anos, morreu com um tiro na cabeça Crédito: Reprodução | TV Gazeta
Esse mesmo companheiro, segundo Aline, já agrediu Evellin quando a jovem estava grávida, mas a polícia ainda não apontou se ele tem ligação com o crime.
Sem respostas, a mãe tenta descobrir quem é o responsável pela morte da filha. "Eu trouxe a minha filha para casa em um caixão, no dia do aniversário dela. Fiz de tudo para trazer a minha filha de volta, e eu trouxe ela em um caixão junto comigo", disse.
O caso continua sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).
A sogra e o companheiro de Evellin foram procurados pela reportagem da TV Gazeta, mas pararam de atender as ligações.
Com informações de Aurélio de Freitas, da TV Gazeta

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