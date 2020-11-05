Mãe de jovem morta em Vitória levanta hipótese de feminicídio

Evellin Bernardo de Oliveira, de 20 anos, morreu com um tiro na cabeça Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Familiares e amigos da jovem Evellin Bernardo de Oliveira, de 20 anos, que morreu após ir para uma festa na noite de sexta-feira (30), cobram explicações sobre o crime. Para a mãe da jovem, a suspeita é de que a filha tenha sido vítima de feminicídio. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e nenhum suspeito foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela sogra de Evellin, a jovem foi deixada no Pronto Atendimento (PA) da Praia do Suá, em Vitória , com um tiro na cabeça e depois foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde não resistiu ao ferimento e morreu.

Na ocasião, a sogra contou à polícia que a jovem tinha saído de casa com amigas para comemorar o aniversário de 21 anos. Dias depois, outros relatos começaram a surgir e levantaram hipóteses sobre o que aconteceu na noite do crime.

A mãe de Evellin, Aline Bernardo, tem recebido áudios de pessoas que dizem ter participado do evento e que ouviram o disparo que matou a vítima.

Segundo testemunhas, Evellin estava em uma festa no Morro da Garrafa, próximo ao local onde ela morava com a sogra e o companheiro. De acordo com uma das testemunhas, um homem teria atirado na jovem acidentalmente. Alguns relatos afirmam que o companheiro de Evellin estava no local.

Evellin Bernardo de Oliveira, de 20 anos, morreu com um tiro na cabeça Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Esse mesmo companheiro, segundo Aline, já agrediu Evellin quando a jovem estava grávida, mas a polícia ainda não apontou se ele tem ligação com o crime.

Sem respostas, a mãe tenta descobrir quem é o responsável pela morte da filha. "Eu trouxe a minha filha para casa em um caixão, no dia do aniversário dela. Fiz de tudo para trazer a minha filha de volta, e eu trouxe ela em um caixão junto comigo", disse.

O caso continua sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

A sogra e o companheiro de Evellin foram procurados pela reportagem da TV Gazeta, mas pararam de atender as ligações.