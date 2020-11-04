Homem é encontrado morto a tiros em estrada de Mimoso do Sul

Um homem de 31 anos foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (04), às margens de uma estrada de chão, na localidade de Fundaca, interior Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Militar, a vítima, identificada como Jocimar Lopes Silva, foi morta a tiros e encontrada por populares na estrada, que fica há 15 quilômetros da sede. Jocimar morava a cerca de um ano na localidade. O corpo do homem foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil investiga o crime. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime. Denúncias que ajudem nas investigações podem ser feitas de forma anônima através do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.