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Na ES 185

Acidente entre motos mata uma pessoa e fere outras duas em Ibitirama

A colisão aconteceu próximo ao trevo do município de Divino de São Lourenço, na rodovia ES 185. Um dos motociclistas morreu, e a mulher dele que estava na garupa e o condutor da outra moto ficaram feridos

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 13:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2020 às 13:09
A colisão aconteceu na ES 185, próximo ao trevo de Divino de São Lourenço.
Acidente deixa uma pessoa morta e duas feridas em Ibitirama Crédito: Internauta
Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente na ES 185, em Ibitirama, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (3). A colisão entre duas motas aconteceu próximo ao trevo do município de Divino de São Lourenço.
Em uma moto estava um casal e o homem que conduzia o veículo morreu no local, segundo a Polícia Militar. A esposa da vítima foi levada ao Pronto Atendimento de Ibitirama, onde recebeu atendimento, realizou exames e recebeu alta na manhã desta quarta-feira (4).
O outro motociclista também foi socorrido para o Pronto Atendimento de Ibitirama e precisou ser transferido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece em atendimento no pronto-socorro.

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