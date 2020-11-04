Acidente entre motos mata uma pessoa e fere outras duas em Ibitirama

Um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um acidente na ES 185, em Ibitirama, no Sul do Espírito Santo, nesta terça-feira (3). A colisão entre duas motas aconteceu próximo ao trevo do município de Divino de São Lourenço.
Em uma moto estava um casal e o homem que conduzia o veículo morreu no local, segundo a Polícia Militar. A esposa da vítima foi levada ao Pronto Atendimento de Ibitirama, onde recebeu atendimento, realizou exames e recebeu alta na manhã desta quarta-feira (4).
O outro motociclista também foi socorrido para o Pronto Atendimento de Ibitirama e precisou ser transferido para o Hospital Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece em atendimento no pronto-socorro.